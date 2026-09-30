Портал поставщиков Москвы за 8 месяцев посетили 2 млн уникальных пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный портал поставщиков посетили 2 миллиона уникальных пользователей с января по август 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аудитория ресурса выросла на 60%. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Более 80% посетителей пришлись на Москву, Санкт-Петербург, Пермский край, Свердловскую и Нижегородскую области. Помимо личного кабинета, пользователи чаще всего обращались к разделам с котировочными сессиями и закупками по потребностям, единому реестру закупок и каталогу стандартных товарных единиц.

В 2026 году к платформе присоединились пять регионов-заказчиков: Курская и Липецкая области, Еврейская автономная область, ДНР и Камчатский край. Общее число подключенных регионов достигло 48, а закупать на портале товары, работы и услуги могут учреждения более чем из 60 тысяч организаций.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, росту посещаемости способствует не только расширение географии, но и развитие функциональности платформы. Среди факторов он назвал появление новых сервисов, улучшение структуры и навигации, а также интеграцию с другими информационными системами и ресурсами.

"Число учреждений, имеющих возможность закупать на платформе товары, работы и услуги, превышает 60 тысяч, а общее количество подключенных регионов в этом году достигло 48", – рассказал Пуртов.

Портал поставщиков работает с 2013 года и предназначен для автоматизации закупок малого объема и взаимодействия государственных заказчиков с бизнесом. Сейчас на платформе зарегистрированы более 410 тысяч предпринимателей со всей страны. Они предлагают свыше 3,6 миллиона уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно на портале заключается более 1,5 тысячи контрактов.

В 2026 году портал поставщиков стал победителем премии "Приоритет: Цифра – 2026" в номинации "ИИ в торговле и ретейле". Награду ему присудили за сервисы нейросетевого распознавания товаров по загруженному изображению и генеративный искусственный интеллект, который автоматически формирует краткое содержание закупочной документации.

Функциональным заказчиком платформы выступает столичный департамент по конкурентной политике, а ее техническим развитием занимается департамент информационных технологий Москвы. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".

Ранее стало известно, что пользователи портала поставщиков заключили более 48 тысяч контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота за первое полугодие 2026 года. В целом госзаказчики сэкономили 2,4 миллиарда рублей. Торговый бот позволяет автоматически участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях.

