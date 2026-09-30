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30 сентября, 09:24

Общество

Финал московского чемпионата "Абилимпикс-2026" пройдет с 5 по 9 октября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С 5 по 9 октября в столице состоится финал XII Московского чемпионата "Абилимпикс-2026" – конкурса профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В соревнованиях примут участие почти 900 мастеров: школьники, студенты колледжей и вузов, опытные специалисты. Заявки также подали 6 ветеранов СВО. Участники продемонстрируют навыки в 65 компетенциях, 12 из которых – новые направления, востребованные на рынке труда.

Соревнования организуют на 21 городской площадке. Впервые одной из них станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Оценивать конкурсантов будут более 300 экспертов, среди которых представители ведущих работодателей.

По словам Раковой, уже 12 лет конкурс объединяет участников с особенностями здоровья и ведущих работодателей столицы, которым необходимы квалифицированные сотрудники. Мастера не просто участвуют в соревнованиях, но и получают возможности пройти стажировки и трудоустроиться в компаниях-партнерах.

Программа чемпионата охватывает разные сферы – от промышленных профессий до креативных специальностей. Задания приближены к реальным производственным задачам.

Больше всего заявок подано на столярное и слесарное дело, робототехнику и управление БПЛА. Популярны и креативные профили, например художник-оформитель и флорист.

По итогам московского финала сформируют сборную столицы, которая выступит на национальном первенстве. Оно пройдет с 31 октября по 3 ноября на площадке выставочного комплекса "Тимирязев Центр" в Москве.

За 12 лет проведения чемпионата в Москве его участниками стали более 9 тысяч жителей города. Сборная столицы ежегодно лидирует в общем медальном зачете на национальном чемпионате "Абилимпикс" среди всех регионов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве развивают инклюзивные практики для комфортной жизни граждан с особенностями здоровья. В частности, людям с инвалидностью помогают в освоении новой профессии. Кроме того, они могут получить помощь в повышении квалификации и трудоустройстве.

Москвичи взяли четыре награды на чемпионате "Абилимпикс" среди участников СВО

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