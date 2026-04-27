Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 12:54

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогает людям с инвалидностью в освоении новой профессии

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве развивают инклюзивные практики для комфортной жизни горожан с особенностями здоровья. В частности, горожанам с инвалидностью помогают в освоении новой профессии, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В столице проживает порядка 960 тысяч людей с инвалидностью, из них около 60 тысяч – дети. Их полноценная интеграция во все сферы города – наш приоритет", – написал он.

Как подчеркнул мэр, они могут получить образование, комплексную реабилитацию, работу, создать семью, заняться спортом и творчеством, а также принять участие в различных проектах.

В настоящее время в детсадах, школах и колледжах столицы учатся более 80 тысяч детей с особенностями здоровья. Кроме того, в Москве функционируют 16 специализированных школ и 8 реабилитационно-образовательных центров.

Люди с особенностями здоровья могут получить помощь в том числе в повышении квалификации и трудоустройстве. Для них разработано свыше 60 бесплатных образовательных программ. При этом обучение проходит под запрос конкретных работодателей.

Одной из площадок для развития профессиональных способностей стал чемпионат "Абилимпикс", указал Собянин. Его участники получают навыки на соревнованиях по профмастерству и возможность найти работу в лучших компаниях Москвы.

В 2026 году соревнования пройдут по 65 направлениям, 12 из которых – новые компетенции, которые востребованы у компаний. В частности, для промышленного сектора включили компетенции "Метрология" и "Кузовной ремонт", а по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия разработана компетенция "Техник-протезист".

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2026"

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика