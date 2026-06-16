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16 июня, 18:42

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Science Daily: кальций и витамин D не снижают риск переломов у пожилых людей

Ученые усомнились в пользе добавок кальция и витамина D для костей

Фото: 123RF.com/udra

Канадские ученые выяснили, что прием кальция, витамина D либо их комбинации практически не защищает пожилых людей от переломов и падений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Science Daily.

Исследователи изучили данные 69 рандомизированных клинических испытаний с участием почти 154 тысяч человек. Они проанализировали влияние добавок на общий риск переломов, включая переломы шейки бедра, а также на частоту падений.

Эффект от приема кальция оценивался на выборке более 9 тысяч участников, от витамина D – на данных свыше 92 тысяч человек, а от обоих веществ – на группе из более чем 51 тысячи испытуемых. Во всех случаях клинически значимого снижения рисков выявить не удалось.

Кроме того, выводы ученых остались неизменными после корректировки с учетом возраста, пола, истории предыдущих переломов и среднего уровня потребления кальция с пищей. Это, по мнению авторов исследования, усиливает достоверность общих выводов.

На основе проведенного анализа специалисты пришли к выводу, что полученные результаты "не поддерживают рутинный прием кальция, витамина D или их сочетания для профилактики переломов и падений". Также они обратились к врачам, разработчикам клинических рекомендаций и регуляторам с призывом пересмотреть действующие рекомендации по приему этих добавок с учетом новых данных.

В сопроводительном редакционном комментарии к публикации отдельные эксперты отметили, что ресурсы здравоохранения целесообразнее направлять на уже доказавшие свою пользу подходы. К ним относятся тренировки баланса, силовые упражнения, а также индивидуальные программы профилактики падений – они включают физическую нагрузку, оценку рисков в домашней среде и обучение пациентов.

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