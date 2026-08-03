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03 августа, 15:48

Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина решил искупаться в Неве и утонул

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Санкт-Петербурге мужчина решил искупаться в Неве и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в MAX.

Инцидент произошел в районе Октябрьской набережной. Очевидцы рассказали, что в 10 метрах от берега мужчина ушел под воду. Спустя некоторое время водолазы достали из реки тело погибшего.

Отмечается, что купание в Неве запрещено из-за несоответствия воды санитарным нормам и сильного течения.

Ранее в пруду в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы обнаружили тело 14-летнего подростка. Предварительно, юноша решил искупаться в водоеме, но ушел под воду. Признаков насильственной смерти не нашли. Зюзинская межрайонная прокуратура начала проверку.

Подросток едва не утонул в грязи на дороге в Амурской области

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