Суд вынес приговор убийце кузбасского фотографа Натальи Кейль

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Суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве известного в Кузбассе фотографа Натальи Кейль, сообщает News.ru со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Тело Кейль обнаружили в одной из квартир в Кемерове в феврале 2024 года. Вскоре по подозрению в убийстве задержали ее знакомого. Согласно материалам дела, в ночь на 21 февраля на почве личной неприязни злоумышленник нанес девушке множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

С учетом вердикта присяжных подсудимому назначили наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. В пользу матери погибшей взыскано 1 миллион рублей, в пользу ее брата – еще 1 миллион рублей, а в пользу сына погибшей – 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, взысканы расходы на погребение.

Ранее в Ингушетии задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве. Один из них решил, что его сосед является колдуном, наславшим порчу на брата. Подготовка к преступлению заняла около недели, фигуранты арендовали машину и заранее распределили роли.

