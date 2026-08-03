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03 августа, 16:39

Происшествия

Жителю Солнечногорска предъявили обвинение в убийстве знакомого

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Жителю Солнечногорска, который напал с ножом на двух мужчин, предъявлено обвинение в убийстве знакомого и покушении на убийство еще одного мужчины, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 3 августа 2026 года 44-летний обвиняемый выпивал в компании знакомых во дворе дома на Староандреевской улице. Между ним и одним из присутствующих произошел конфликт. После ссоры мужчина сходил домой, надел балаклаву и камуфлированную одежду, взял нож, вернулся к собутыльникам и нанес одному из них удар в грудь, а второму – в плечо и предплечье.

От полученных травм один потерпевший скончался на месте. Второго госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь. После преступления злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали.

На допросе обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Следователь планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Кузбассе вынесли приговор мужчине, признанному виновным в убийстве известного в регионе фотографа Натальи Кейль. Ее тело было найдено в одной из квартир в феврале 2024 года – в ночь на 21 февраля ее знакомый, на почве личной неприязни, нанес ей множественные ножевые ранения.

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