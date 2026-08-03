Троих мужчин в Ингушетии задержали по подозрению в убийстве из-за "колдовства"

Фото: ingushetia.sledcom.ru

Троих мужчин задержали в Ингушетии по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, "занимавшегося колдовством", сообщает News.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет РФ.

Один из мужчин был убежден, что сосед наслал на его брату порчу, из-за чего тот заболел. Подготовка к убийству заняла около недели. Фигуранты арендовали машину и заранее распределили роли.

Двое злоумышленников в масках пришли к дому потерпевшего. Один из них произвел несколько выстрелов в хозяина. Третий фигурант в это время ждал сообщников в автомобиле.

После задержания один из подозреваемых указал на тайник с оружием. В ближайшее время всем троим предъявят обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который отвез в лес тело погибшего рабочего, чтобы скрыть происшествие. По версии следствия, погибший упал с пятого этажа во время работы на одном из строительных объектов. Возбуждено уголовное дело.

