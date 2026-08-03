Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 14:35

Происшествия

Троих мужчин в Ингушетии задержали по подозрению в убийстве из-за "колдовства"

Фото: ingushetia.sledcom.ru

Троих мужчин задержали в Ингушетии по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, "занимавшегося колдовством", сообщает News.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет РФ.

Один из мужчин был убежден, что сосед наслал на его брату порчу, из-за чего тот заболел. Подготовка к убийству заняла около недели. Фигуранты арендовали машину и заранее распределили роли.

Двое злоумышленников в масках пришли к дому потерпевшего. Один из них произвел несколько выстрелов в хозяина. Третий фигурант в это время ждал сообщников в автомобиле.

После задержания один из подозреваемых указал на тайник с оружием. В ближайшее время всем троим предъявят обвинение.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который отвез в лес тело погибшего рабочего, чтобы скрыть происшествие. По версии следствия, погибший упал с пятого этажа во время работы на одном из строительных объектов. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика