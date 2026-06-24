Подруга расчлененной москвички заявила, что брат погибшей всегда хотел ей навредить

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, которого заподозрили в убийстве и расчленении сестры в Москве, воровал продукты и другими методами портил ей жизнь. Об этом сообщила подруга жертвы в комментарии РЕН ТВ.

Он также ломал удлинители, чтобы родственница получила удар током. По словам подруги, брат затаил обиду на сестру, когда она вернулась в их общую квартиру. Женщина это сделала после гибели супруга.

Также приятельница убитой раскрыла, что москвич сам не работал, был тихим, но всегда пытался навредить женщине. При этом, когда она не ходила на работу, ее родственник старался даже не выходить из комнаты.

Убийство произошло в квартире дома на Знаменской улице в Москве. По предварительным данным, мужчина поссорился с сестрой, нанес ей ножевые ранения, а потом расчленил тело. Останки он положил в пакеты. По данным СМИ, часть из них он хотел смыть в унитаз.

Подозреваемого задержали, он сознался в совершении преступления. Сейчас с ним ведутся следственные действия. По факту случившегося открыто уголовное дело.

