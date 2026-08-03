Путин дал футбольный пас на награждении победителей конкурса "Большая перемена"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владимир Путин, выходя на сцену финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, устроил распасовку футбольным мячом с одним из соведущих церемонии.

Участники финала встретили главу государства овациями. Когда Путин поднялся на сцену, юный ведущий Денис отдал дал пас президенту. Тот вернул мяч, после чего последовал еще один обмен пасами. Затем Путин поприветствовал всех собравшихся.

Конкурс "Большая перемена" включает 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" – от науки и технологий до искусства и творчества. Победителями станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.

Ранее в столице подвели итоги отбора в Большую арктическую экспедицию – участниками стали 10 школьников и четыре студента колледжей. При этом всего в отборочных этапах приняли участие свыше 10 тысяч ребят.

Департамент образования и науки Москвы организует проект с 2018 года. Руководит экспедицией путешественник, директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий", кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро.