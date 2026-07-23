В столице определили 14 участников Большой арктической экспедиции

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В столице подвели итоги отбора в Большую арктическую экспедицию. Участниками стали 14 юных москвичей – 10 школьников и четыре студента колледжей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В отборочных этапах приняли участие свыше 10 тысяч ребят. Они снимали мотивационные ролики, писали Арктический диктант, решали головоломки о Крайнем Севере, соревновались в лыжной гонке, представляли исследовательские проекты по естественно-научной тематике.

"Под руководством известного путешественника они займутся реконструкцией мемориала полярникам и проведут научные исследования растительного и животного мира Арктики", – рассказала Ракова.

В состав экспедиции вошли Артем Исмагилов (колледж предпринимательства № 11), Кристина Фомина (Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова), Анна Слюсарева (Московский колледж бизнес-технологий) и Валерия Зверева (Московский образовательный комплекс "Запад"). Также ее участниками стали Ольга Тютина (школа № 1194), Александр Киданюк (школа № 1253), Михаил Белайчук (школа № 179), Николай Иконников (школа № 1206), Анастасия Геча (школа № 2006), София Горина (школа № 1557), Яна Таратухина (школа № 1234), Анна Ракушина (школа № 1514), Варвара Антонова (школа № 199) и Алиса Сальникова (школа № 2127).

Заключительный этап отбора прошел в Карелии. 40 финалистов преодолели маршрут протяженностью около 60 километров от берега Мергубского озера до побережья реки Чирко-Кеми возле порога Хауда. Ребята посетили места сражений времен Великой Отечественной войны, изучили флору и фауну региона.

Проект с 2018 года организует департамент образования и науки Москвы. Руководит экспедицией путешественник, директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий", кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро.

В 2025 году участники Арктической экспедиции восстановили стелу мемориального комплекса советским полярникам, брали пробы мхов, воды и воздуха, а также по заданию научных институтов фиксировали виды насекомых, млекопитающих, птиц, растений, грибов и лишайников. Собранные материалы передали в электронные базы проектов "Флора России", "Млекопитающие России" и "Птицы России".

Туризмом и краеведением в столице занимаются более 80 тысяч школьников и студентов колледжей. Для привлечения их в спортивный туризм в 2024 году запустили проект "Маршрут построен". Ежегодно ребята совершают более 300 походов и экспедиций по России и другим странам.

Всего московские ученики школ и колледжей совершили свыше 300 походов и экспедиций в 2025 году. Например, состоялось путешествие по горному массиву Памиро-Алаю. На перевале Баяман участники обнаружили послание из 2008 года – записку от первопроходцев из группы альпиниста Богдана Савчинского.