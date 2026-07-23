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23 июля, 16:35

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The Independent: кожа персонажей "Симпсонов" желтая, чтобы лучше различать героев

Стало известно, почему персонажи "Симпсонов" желтого цвета

Фото: кадр из мультфильма "Симпсоны"; режиссеры – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон; производство – 20th Century Fox Television

Кожу персонажей "Симпсонов" сделали желтой, чтобы зритель мог лучше различать героев. Об этом пишет The Independent.

Как рассказал один из авторов сериала Майк Рейсс, решение сделать героев желтыми приняла художница отдела раскраски анимационной студии. Такой цвет позволил визуально отделить волосы Барта, Лизы и Мэгги от кожи, так как у персонажей нет четко обозначенной линии роста волос.

При этом, по словам Рейсса, даже создатель "Симпсонов" Мэтт Гроунинг не мог объяснить, почему семья получила именно желтый цвет кожи.

Также сценарист рассказал, что в 2011 году сериал едва не закрыли. Причиной стали не низкие рейтинги, а слишком высокие расходы на производство. После нескольких десятилетий ежегодного повышения зарплат бюджет проекта вырос настолько, что телеканал Fox начал рассматривать возможность прекращения его выпуска.

В итоге вся команда сериала, включая актеров озвучки, продюсеров и Мэтта Гроунинга, согласилась сократить свои гонорары примерно на 30%. Это позволило сохранить производство мультсериала.

Ранее сценарист "Симпсонов" Дэн Грини официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. В своей предвыборной программе под лозунгом "Америка для всех" он выступил с резкой критикой действующего политического истеблишмента, обвинив элиты в пренебрежении интересами государства. В качестве идеологических ориентиров Грини обозначил политический курс Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

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