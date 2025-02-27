Мать Свинки Пеппы беременна третьим поросенком

Фото: independent.co.uk

Мультсериал "Свинка Пеппа" изменится в эпизоде, который покажут в американский День матери, 30 марта. В нем мать главной героини расскажет о своей беременности третьим поросенком, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Independent.

По информации издания, в семье мультперсонажей случится пополнение спустя 21 год.

"Дошкольники, приветствующие нового брата или сестру, будут сочувствовать новым историям и смогут узнать, как справиться с этим моментом в своей жизни", – рассказали создатели шоу.

В прошлом году мультсериалу исполнилось 20 лет, поэтому его создатели Марк Бейкер и Невилл Эстли решили привнести "совершенно новую динамику" в него.

"Как и любой четырехлетний ребенок, Пеппа будет испытывать все эмоции – радость, ревность, волнение и растерянность", – подчеркнула представительница компании Hasbro, которой принадлежит франшиза, Эсра Кафер.

Между тем кинокомпания Disney начала работать над новой версией мультфильма "Остров сокровищ". К проекту привлечены режиссеры "Арахисового сокола" Тайлер Нильсон и Майкл Шварц.