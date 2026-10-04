Автомобиль опрокинулся в результате ДТП на проспекте Академика Сахарова

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

На проспекте Академика Сахарова произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, авария произошла в районе дома 7. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать пути объезда.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем Lexus в Подольске. Предварительно, водитель Lexus, двигаясь попутно с мотоциклом, столкнулся с ним. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.