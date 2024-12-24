Disney начал работать над новой версией "Острова сокровищ"

Фото: кадр из мультфильма "Oстров сокровищ"; режиссер – Давид Черкасский; производство – Киевнаучфильм

Кинокомпания Disney начала работать над новой версией мультфильма "Остров сокровищ". К этому проекту были привлечены режиссеры "Арахисового сокола" Тайлер Нильсон и Майкл Шварц, которые рассказали о ходе работы в интервью The Hollywood Reporter.

"Это австралийская серферская версия "Острова сокровищ", и если они (Disney. – Прим. ред.) когда‑нибудь сделают это, это будет очень весело. В этой истории есть такое же настроение, что и у нас, и есть темы семьи, братства, драма и аутсайдерская энергия", – поделился Шварц.

Нильсон заявил, что проект будет обладать "налетом серферского мира 1970-х".

Режиссеры не впервые приступили к адаптации старого романа. Так, ставшая для них дебютной трагикомедия "Арахисовый сокол", в которой сыграл Шайя ЛаБаф, была адаптацией "Приключений Гекльберри Финна" Марка Твена.

Кроме того, в 2024 году Нильсон и Шварц сняли драму "Лос-Фрикис". Ее сюжет был основан на реальных событиях. Действие происходит на Кубе в 1990-х годах. Главными героями становятся молодые участники панк-рок-группы, которые специально заражаются ВИЧ, надеясь таким образом попасть в государственную изолированную лечебницу, где они смогут жить свободно, по своим правилам.

"Мы не нашли ни одного реального рассказа о том, как кто‑то специально отправлялся в лечебницу, но да, "Лос-Фрикис" основан на реальных событиях. Это как фильм о Второй мировой войне. Вторая мировая война была, а "Спасти рядового Райана" – нет. Это наша аналогия", – рассказали они.

По словам режиссеров, они долгое время изучали подобные события. Чаще всего в надежде попасть в такие лечебницы ВИЧ заражались кубинцы, отметил Нильсон.

Между тем Disney приступила к разработке фильма по мотивам "Рапунцель: Запутанная история", выпущенного в 2010 году. Режиссером фильма станет Майкл Грэйси, который ранее работал над мюзиклом "Величайший шоумен" (2017). Предварительно, сценарием займется Дженн Робинсон, которая уже работала над фильмом "Тор: Любовь и гром" (2022) и перезапуском "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".