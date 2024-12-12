кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история"; режиссер – Нэйтан Грено, Байрон Ховард; производство – Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures

Кинокомпания Disney приступила к разработке фильма по мотивам "Рапунцель: Запутанная история", выпущенного в 2010 году, сообщает Variety.

По данным журнала, режиссером фильма станет Майкл Грэйси, который ранее работал над мюзиклом "Величайший шоумен" (2017). Предварительно, сценарием займется Дженн Робинсон, которая уже работала над фильмом "Тор: Любовь и гром" (2022) и перезапуском "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

Мультфильм "Рапунцель: Запутанная история" за время проката собрал более полумиллиарда долларов при бюджете в 260 миллионов. Картина была номинирована на Оскар за песню I See The Light. После этого были созданы короткометражный фильм "Рапунцель: Счастлива навсегда" (2012) и телесериал "Рапунцель: Новая история" (2017–2020).

Кроме того, в следующем году в прокат выйдет ремейк мультфильма Disney "Лило и Стич". Тизер фильма показали в ноябре текущего года. Сюжет почти полностью повторит оригинальный мультфильм.

Роль Лило сыграет Майя Кеалоха, а ее старшую сестру Нани – Сидни Агудонг. Аниматор Крис Сандерс, который придумал Стича, сыграл его 22 года назад и срежиссировал мультфильм, снова повторит эту роль. Также в проекте примут участие Зак Галифианакис и Билли Магнуссен.