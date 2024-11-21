Студия Pixar представила трейлер мультфильма по вселенной "Головоломки"

Студия Pixar представила трейлер мультфильма "Студии сновидений" – спин-оффа "Головоломки". Премьера состоится 11 декабря, первый сезон будет состоять из четырех эпизодов.

Новый мультфильм захватит промежуток между первой и второй "Головоломками". Речь пойдет о студии в голове Райли, которая снимает для нее сны. По сюжету, несколько режиссеров соревнуются в попытках снять для нее более хитовый сон. Так, известную постановщицу Паулу Персимон ставят в пару с самодовольным режиссером Ксени, что сильно не устраивает первую.

В новом мультфильме вернутся многие персонажи из оригинальной дилогии: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Режиссером и сценаристом "Студии сновидений" стал Майк Джонсон. Ранее он в соавторстве с Тимом Бертоном снял "Труп невесты".



Вторая часть "Головоломки", вышедшая в июне 2024 года, стала самым кассовым мультфильмом в истории. Она собрала в прокате 1,69 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов. Также мультфильм вошел в топ-10 самых кассовых фильмов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ подготовит перечень фильмов, которые будут рекомендованы для показа в школах после уроков для детей разных возрастов.