В кинопарке "Москино" можно побывать в Москве 1940-х или на Диком Западе

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В кинопарке "Москино" в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября, пройдут киновыходные. Гости смогут посмотреть акробатический спектакль, электрическое шоу, а также организовать себе фотосессию на площадках "Москва 1940-х" и "Ковбойский городок". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу и воскресенье в декорации "Театр Гонзаги" будет представлен акробатический спектакль. Главным героем постановки окажется уставший от одиночества пожилой профессор, который создает двух кукол-марионеток и обучает их всему, как своих родных сыновей. Правда, в какой-то момент "дети" перестают слушаться старика и решают жить без его опеки. Но некоторые обстоятельства убеждают марионеток в необходимости вернуться к своему создателю и стать ему верными сыновьями.

Также 23 ноября на этой площадке пройдет электрическое "Тесла-шоу", на следующий же день гостей ждет выступление фокусника-иллюзиониста Евгения Минайлова и постановщика иллюзионных эффектов Михаила Цителашвили.

Кроме того, в субботу можно будет заглянуть на площадку "Питерский бар", которая в этот день превратится в таверну "Три пескаря", где посетителям дадут возможность попробовать себя в роли героев киносказки "Приключения Буратино". Помимо этого, гостей ждет декорация "Ковбойский городок", где можно будет ощутить себя в атмосфере Дикого Запада, и площадка "Москва 1940-х годов", на которой желающие смогут сделать снимки в стиле ретро.

В кинопарке также проведут различные творческие мастер-классы. Среди них – создание кинотарелок, плетение оригинальных картин из цветных нитей в стиле стринг-арт и аквагрим, а в "Медиа Академии" запланированы занятия по актерскому мастерству, вокалу и танцам.

Между тем 23 ноября будет организована ознакомительная экскурсия "Киноэкспедиция", в рамках которой гости узнают, зачем нужен хромакей, как была устроена Берлинская стена, в чем заключается работа художника-постановщика и из чего делают в кино кирпичи. Во время экскурсии гости успеют оказаться как в глухой деревне, так и на Соборной площади Московского Кремля.

Еще в выходные в кинотеатре "Москино кинопарк" представят несколько фильмов для зрителей всех возрастов. Так, детей ждет сказочное приключение "Огниво", комедия "Манюня: Приключения в деревне" и история о дружбе "Мой любимый двортерьер". Для других же гостей покажут историческую драму "Любовь Советского Союза" и комедию "Зять". Тех же, кто предпочитает напряженное кино, ждет захватывающий триллер "Еретик".

Кроме того, у москвичей есть возможность посетить электродепо "Измайлово" в рамках проекта "Экскурсии в метро" в ночь с 22 на 23 ноября.

На экскурсии гости узнают о работе электродепо, его истории и особенностях. Также желающие смогут прокатиться на ретропоезде 1935 года по участку, не обозначенному на схеме метро. Затем они отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям, делая остановки на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции".

