В кинопарке "Москино" гости увидели реконструкции исторических сражений в эти выходные

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" 9 и 10 ноября жители и гости столицы смогли увидеть реконструкции исторических сражений и побывать на мастер-классах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, гостей перенесли в XI век, во времена Червонной Руси. Военные сражения воссоздали более 80 реконструкторов – посетители увидели турнир дружин и узнали о великом князе Ярославе Мудром.

Также на тематических экскурсиях и выставках гостям рассказали о быте древних русичей. На мастер-классах желающие смогли испытать себя в роли кузнеца, свечника или каллиграфа, а также сделать куклу-оберег. В кулинарном лектории готовили по старинным рецептам.

Кроме того, гости смогли пострелять из лука, сразиться на тямбарах и отправиться в путешествие по любимым фильмам. К примеру, в декорациях "Уездный город" можно было примерить на себя образ одного из героев ленты "Покровские ворота", а в "Питерском баре" на время открылась таверна "Три пескаря" из сказки о Буратино.

В образовательном центре дети участвовали в мастер-классах по стринг-арту. В Парке сказок для юных посетителей провели командные игры и эстафету.

В "Медиа Академии" гостям рассказали, как создавать яркие образы, управлять телом, а также научили настоящим актерским техникам. На занятиях "Пой как в кино!" гости учились правильно дышать и работать с диафрагмой.

В декорации "Театр Гонзаги" посетители слушали музыку, которую исполнили на дудуке и горне. Здесь также прошли театрализованные бои на мечах.

В воскресенье состоялся творческий юбилейный вечер заслуженной артистки РФ Евдокии Германовой, а в кинотеатре "Москино кинопарк" показали драму "Любовь Советского Союза".

Кинопарк "Москино" способствует развитию индустрии в России, так как он представляет интерес для туристов, которые хотят увидеть изнанку кинематографа, рассказывали ранее эксперты. На площадках парка есть огромный выбор объектов для съемок, куда входят городские улицы, квартиры и режимные объекты.

В кинопарке гости могут посетить Древнюю Русь, партизанскую деревню в Белоруссии времен Великой Отечественной войны, а также Берлин 1945 года. Для посетителей создали площадки разных городов и стран.