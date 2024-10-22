Москвичи могут увидеть Древнюю Русь и партизанскую деревню в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В кинопарке "Москино" гости могут посетить Древнюю Русь, партизанскую деревню в Белоруссии времен Великой Отечественной войны, а также Берлин 1945 года. Для посетителей создали площадки разных городов и стран, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на площадке "Москва 1940-х" можно увидеть стену Новодевичьего монастыря, кладбище, узнаваемые улицы и площади. В 2023 году здесь прошли съемки сериала "Враг у ворот".

На площадке "Центр Москвы" снимали российскую версию сериала "Постучись в мою дверь" и работали еще над несколькими проектами. Площадку активно задействовали в проведении киновыходных, декорацию продолжают развивать.

"Витебский вокзал" повторяет знаменитый вокзал в Санкт-Петербурге. Площадка является одной из самых востребованных у кинопроизводителей и гостей кинопарка. Здесь есть терминал железнодорожного вокзала, перрон и вагоны поезда.

В "Питерском баре" воссоздали современные интерьеры, а декорация "Древнерусский город" является образцом русского градостроения и зодчества IX–XII веков. Здесь воссоздали Киев – столицу Древней Руси, город Искоростень, а также легендарный хутор Ольги. В настоящее время здесь идут работы над проектом "Княгиня Ольга".

Также посетители могут посетить площадку "Германия, Берлин", где их перенесет в Западную Европу. В свою очередь, в лесах кинопарка находится площадка "Партизанская деревня". Здесь каждые выходные гости могут принять участие в костюмированной фотосессии с аутентичным реквизитом.

Кроме того, в кинопарке можно посетить ковбойский городок, площадку "Соборная площадь Московского Кремля" и "Глухую деревню".

Между тем 20 октября была проведена первая аудиоэкскурсия по кинопарку, которую озвучил российский актер Сергей Бурунов. Гостями мероприятия стали 17 человек. Им представилась возможность побывать в новых местах, узнать о различных декорациях и площадках. Посетители смогли самостоятельно провести время в кинопарке с пользой и стали лучше ориентироваться на его территории.

К настоящему моменту для гостей кинопарка подготовлено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.