Гости кинопарка "Москино" могут посетить 18 натурных площадок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Для гостей кинопарка "Москино" подготовлено 18 натурных площадок, которые позволяют побывать в XIV, XV и XVI веках, а также в эпохе Дикого Запада и Древней Руси. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эпоху Древней Руси представляет площадка "Древнерусский город", построенная для сериала "Княгиня Ольга". Здесь представлены масштабные декорации бревенчатых домов и землянок – типичные образцы русского градостроительства и архитектуры IX–XII веков.

На площадке с исторической достоверностью воссозданы Киев – столица Древней Руси, Искоростень – столица восточнославянского племени древлян, а также хутор Ольги, где она встретила князя Игоря.

Погрузиться в атмосферу Дикого Запада гости могут на площадке "Ковбойский городок". Декораторы создали здесь салун, офис шерифа, банк и отель. Комплекс отроен кольцевой улицей, что позволяет создавать фильмы о Диком Западе с разных ракурсов.

На территории "Соборной площади" посетители могут погрузиться в атмосферу XIV, XV и XVI веков, ведь именно в этот период сформировалась планировка древнейшей площади Московского Кремля. Специалисты по реконструкции воссоздали Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольню Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитую палату и Кремлевскую стену с Тайницкой башней.

Также на площадке "Глухая деревня" у гостей его возможность окунуться в атмосферу прошлых эпох. Здесь расположено небольшое поселение, состоящее из нескольких улиц, жилых домов и подворий, построенных в традиционном для средней полосы России стиле.

На территории "Городского дворика" стоят три здания, которые относятся к дореволюционному и послереволюционному периодам, характерным для Москвы 1920–1930-х годов. Здесь также есть арочный въезд и старый забор.

В "Центре Москвы" воссоздана атмосфера городских улиц разных эпох. Это место позволяет снимать фильмы в стиле 1850–2023 годов. С помощью декораций здесь построили здания в Столешниковом и Колпачном переулках, на Тверской и Большой Никитской улицах и в других известных местах.

Ранее гостям кинопарка "Москино" рассказали, как подготовиться к экскурсии. Перед поездкой гостям рекомендуют ознакомиться с правилами посещения, а также заранее узнать, какие мероприятия, экскурсии и сеансы будут проводиться в определенный день. Также тем, кто собирается отправиться на экскурсию, советуют подобрать комфортную одежду и обувь.