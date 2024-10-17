Гостям кинопарка "Москино" рассказали, как подготовиться к экскурсии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Чтобы добраться до кинопарка "Москино", можно воспользоваться личным или общественным транспортом. От станций метро "Теплый Стан" и "Ольховая" ходят четыре экспресс-маршрута: Е142, Е143, Е144 и Е148. Время в пути составит около 35 минут, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Перед поездкой гостям рекомендуют ознакомиться с правилами посещения. Они просты: поддерживать чистоту, не приводить крупных животных (вход разрешен с собаками до 35 сантиметров), не использовать легковоспламеняющиеся предметы, не курить и не употреблять алкоголь на территории парка, не наносить ущерб инфраструктуре.

Кроме того, по территории запрещено передвигаться на автомобиле, велосипеде, самокате или роликовых коньках, все транспортные средства следует оставлять на парковке.

Также необходимо заранее выбрать и забронировать экскурсию. Экскурсоводы расскажут о процессе создания знаменитых кинолент и их декораций, жизни и творчестве известных артистов.

Так, для детей старше 10 лет организована детективная игра "Стоп! Снято!", в ходе которой участники должны раскрыть преступление и научиться перемещаться между мирами с помощью хромакея. А для совершеннолетних гостей проходит программа "Мир кино", включающая в себя знакомство с основами грима и мастер-класс.

Школьники могут посетить экскурсию "Камера! Мотор!". Гости узнают о задачах, которые стоят перед режиссером, оператором-постановщиком, продюсером, скрипт-супервайзером и бутафором.

Помимо этого, всем посетителям предлагают посетить универсальный маршрут "Киноэкспедиция". Он проходит через натурные площадки европейских городов.

Тем, кто собирается отправиться на экскурсию, советуют подобрать комфортную одежду и обувь и при необходимости взять с собой зонт или солнцезащитные очки.

В рамках экскурсии в кинопарке посетителям предложат сделать фотографии с хлопушкой или в режиссерском кресле, а также на фоне декораций. В завершение маршрута гид разобьет гипсовую тарелку, осколки которой гости смогут забрать с собой в качестве памятного подарка.

Гости экскурсий "Камера! Мотор!" и "Киноэкспедиция" посещают центр реквизита и костюма "Жар-птица". Многие экспонаты можно потрогать, но не стоит заходить в помещения с рюкзаками и другими объемными вещами.

После прогулки можно отдохнуть в ресторане или на фуд-корте парка, а также в кинотеатре сети "Москино", где регулярно проходят сеансы для взрослых и детей.

Между тем 12 и 13 октября в кинопарке прошел уик-энд в формате киновыходных. Можно было принять участие в мастер-классах, украсив разделочные доски и поучаствовать в создании орнаментов на тыквах. Постановочные киносъемки также были доступны москвичам – любой мог примерить на себя образы известных киногероев.

Кроме того, шоу на основе фильма "12 стульев" поставили на площадке кинопарка "Уездный город", а в "Театре Гонзаги" предлагали посмотреть выступление театра теней.

