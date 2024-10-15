Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Золотая осень" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более двух миллионов человек посетили фестиваль "Золотая осень" в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в разных округах столицы с 4 по 13 октября работали почти 30 площадок, а всего по городу фестиваль охватил больше 150. Одной из самых крупных стал кинопарк "Москино". Там свою продукцию представили 38 фермеров из 20 регионов. Всего гости фестиваля купили больше 190 тонн фермерской продукции из различных уголков России.

Посетителей фестиваля ждала не только гастрономическая программа, но и развлекательная. Для них подготовили концерты, выставки и другие мероприятия.

"Участники мастер-классов готовили угощения в печах, украшали росписями глиняные тарелки, плели корзины. Детям показывали театральные спектакли по мотивам русских сказок и мультфильмов. Партнерами выступили московские рестораны. Так, в Камергерском переулке 20 из них организовали целый гастрономический маршрут", – передает слова Собянина портал mos.ru.

Фестиваль включал в себя дегустации, концерты, соревнования. Самыми популярными товарами у горожан и туристов стали сыры и мед, копченая рыба и вяленое мясо, варенье и соленья, ягоды и сушеные грибы

Помимо этого, на фестивале продали более 100 тысяч порций горячих блюд. Наиболее популярными были сезонные пироги с тыквой и прочими осенними начинками, тортилья с кабачком, хрустящие баклажаны с томатами и гречишные вафли с шоколадом.

Партнерами фестиваля выступали также рестораны столицы. 20 из них сформировали в Камергерском переулке гастрономический маршрут. В заведениях предлагали сезонные блюда, например, салат из тыквы с творожным сыром, печень индейки с карамелизированными яблоками, овощные супы и вареную тыкву с медом.

Между тем джазовые выходные пройдут в кинопарке "Москино" 19 и 20 октября. Для посетителей кинопарка подготовлены концерты уличных музыкантов, анимационная программа для детей в музыкальном стиле, мастер-классы по танцам и гриму, киносъемки и выставка ретроавтомобилей. Для входа на мероприятия необходимо купить билет. Однако посещение кинотеатра будет осуществляться без билета.