Более 50 тыс антикварных предметов приобрели посетители винтажного маркета в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 50 тысяч антикварных предметов приобрели посетители винтажного маркета, который проходил в течение трех месяцев на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

В число покупок вошли мебель, посуда, пластинки, открытки и украшения. При этом наиболее интересными приобретениями покупателей, по мнению российских коллекционеров, стали дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья и редчайшая брошь работы завода "Красная Пресня".

В свою очередь, как самые запоминающиеся события маркета гости отметили недели космоса, Олимпиады-80 и празднование дня памяти Виктора Цоя.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги прошедшего фестиваля. За 100 дней работы его посетили более 10,5 миллиона гостей. Как уточнил мэр, это был новый формат сезонных фестивалей, который опробовали этим летом.

При этом ключевой особенностью нового формата стало то, что существенную часть повестки создавали сами москвичи – 25 тысяч, или каждое четвертое мероприятие, было организовано жителями города, бизнесом или НКО.

Помимо этого, фестиваль серьезно разнообразил афишу летних событий Москвы и помог понять, какой эту афишу хотят видеть сами жители столицы. Так, больше всего москвичи интересовались творческими и спортивными мастер-классами, концертами и тренировками.