Художники создали серию картин, вдохновившись "Летом в Москве"

Столичные художники создали серию картин о теплом сезоне 2024 года, вдохновившись фестивалем "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на преподавателя детской художественной школы имени Врубеля Диану Поморцеву.

"В этом году в городе как никогда ярко! Гуляя по улицам и бывая на мероприятиях, получаешь массу эмоций, которые хочется сохранить в памяти на долгие годы. Как-то раз, обсуждая с коллегами эту тему, решили создать серию картин. На них самые запомнившиеся моменты лета", – добавила она.



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В состав группы художников вошли также Светлана Захарова и Мария Комарова. Они изобразили электробус, ретропоезд "Красная стрела", а также отдыхающих жителей столицы. В работах можно найти отсылки и к другим городским проектам, например – ярмаркам "Московских сезонов".

Художественные работы анимировали и разместили на гранях медиакуба в парке "Зарядье". Полюбоваться шестью картинами можно с 1 по 8 сентября.

В рамках фестиваля "Лето в Москве" можно посетить многочисленные спортивные площадки. С начала июня по август на них побывали уже около 50 тысяч человек. Площадки будут открыты вплоть до наступления холодов.

