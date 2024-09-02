02 сентября, 16:22Культура
Художники создали серию картин, вдохновившись "Летом в Москве"
"В этом году в городе как никогда ярко! Гуляя по улицам и бывая на мероприятиях, получаешь массу эмоций, которые хочется сохранить в памяти на долгие годы. Как-то раз, обсуждая с коллегами эту тему, решили создать серию картин. На них самые запомнившиеся моменты лета", – добавила она.
В состав группы художников вошли также Светлана Захарова и Мария Комарова. Они изобразили электробус, ретропоезд "Красная стрела", а также отдыхающих жителей столицы. В работах можно найти отсылки и к другим городским проектам, например – ярмаркам "Московских сезонов".
Художественные работы анимировали и разместили на гранях медиакуба в парке "Зарядье". Полюбоваться шестью картинами можно с 1 по 8 сентября.
В рамках фестиваля "Лето в Москве" можно посетить многочисленные спортивные площадки. С начала июня по август на них побывали уже около 50 тысяч человек. Площадки будут открыты вплоть до наступления холодов.