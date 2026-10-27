Вице-премьера и и. о. министра ЖКХ Калмыкии обвинили в получении взятки

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Вице-премьера и исполняющего обязанности министра ЖКХ Калмыкии обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по республике.

Как уточняет ведомство, им предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). При этом оба были арестованы еще в мае. В СК добавили, что суд продлил срок содержания под стражей.

Ранее заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. По данным СМИ, речь идет о замглавы по вопросам городского хозяйства Егоре Долматове. В СК заявили, что основанием для возбуждения дела стали материалы, которые предоставило региональное управление ФСБ РФ.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года подозреваемый через посредника получил от представителя индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей. Эти средства, как считает следствие, предназначались за покровительство при заключении муниципальных контрактов, беспрепятственную приемку работ и их оплату.