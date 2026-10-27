La Nacion: экс-кандидат в президенты Бразилии Болсонару сбежал из страны

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Бывший кандидат в президенты Бразилии, правый политик Флавиу Болсонару сбежал из страны. Он летит в США, сообщила аргентинская газета La Nacion со ссылкой на его близкое окружение.

Неназванный американский чиновник также рассказал агентству Reuters, что Болсонару уже в самолете.

Политик проходит фигурантом по делу об отмывании денег. При этом он отрицает свою причастность к правонарушениям.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По итогам обработки протоколов победу на них одержал действующий лидер Лула да Силва. Он набрал 51,75% голосов, тогда как Болсонару получил 48,25%.

Позже Болсонару заявил, что итоги выборов должны быть аннулированы. Причиной он назвал решение судебных властей продлить время голосования на два часа.

