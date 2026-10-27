В Москве проверят ситуацию с мальчиком, играющим на аккордеоне для сбора денег

Фото: телеграм-канал "Право на детство | Ольга Ярославская"

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с девятилетним мальчиком, который играет на аккордеоне в разных районах города с открытым кофром и табличкой с просьбой о финансовой помощи. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, эта история вызвала вопросы у неравнодушных жителей, поэтому она запросила необходимую информацию, чтобы разобраться в обстоятельствах. Выяснилось, что ребенок учится в третьем классе предпрофессионального отделения музыкальной школы по программе "Народные инструменты", осваивает аккордеон, регулярно участвует в конкурсах и хорошо зарекомендовал себя у преподавателей.

С общеобразовательной программой он тоже справляется: посещает занятия, учится хорошо, пропусков без уважительных причин не имеет. Как рассказали в школе, у мальчика есть собственные инструменты, в том числе профессиональный готово-выборный аккордеон. Кроме того, образовательная организация предоставляет инструмент, которым ученики могут воспользоваться при необходимости.

"Важно уточнить: уличные выступления и сбор средств, по имеющейся информации, организованы отцом по собственной инициативе и не относятся к деятельности музыкальной школы", – обратила внимание Ярославская.

Она добавила, что поддерживает родителей, которые помогают детям раскрывать таланты. Однако принципиальный вопрос, по ее мнению, в другом: где заканчивается поддержка детского таланта и начинается деятельность, в которой ребенок становится инструментом достижения взрослых целей.

"В девять лет у ребенка должно оставаться время не только на занятия и выступления, но и на отдых, игры, общение с друзьями и обычную школьную жизнь. Даже самый одаренный и дисциплинированный ребенок прежде всего остается ребенком", – уточнила омбудсмен.

Сам по себе сбор средств на музыкальный инструмент не доказывает нарушения прав ребенка, но ситуация заслуживает внимательного и объективного рассмотрения, считает Ярославская. Она намерена обратиться в соответствующие службы, чтобы специалисты оценили обстоятельства и проверили, соблюдаются ли права и интересы мальчика.

Ранее Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с ученицей пятого класса школы № 2122, которая не посещала учебное заведение. Она рассказала, что мама девочки заявила о травле ребенка, но проигнорировала предложения школы по урегулированию конфликта и не водила дочь на занятия.

По словам омбудсмена, учебное заведение со своей стороны предприняло все возможные шаги для урегулирования ситуации. Семье предлагали перевести ребенка в другой класс или другую школу, однако эти предложения остались без внимания. В результате девочка не посещала занятия, не училась и оказалась оторвана от сверстников.