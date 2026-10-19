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19 октября, 15:53

Происшествия

Мать выпавшего из окна в Москве мальчика могут поставить на учет

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мать, чей ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в Некрасовке, могут поставить на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, инцидент произошел, когда мать была в другой комнате. Мальчик вышел на балкон и упал вниз, однако тяжелых последствий удалось избежать.

В настоящее время ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где ему оказывают необходимую помощь. В отношении матери, помимо вопроса об учете в ПДН, рассматривается и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Как указали ранее в столичной прокуратуре, выпавшего из окна мальчика спасли прохожие. Они успели поймать его при падении. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств случившегося.

Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами или там, где они могут их самостоятельно открыть, а также не ставить мебель около подоконников.

"Московский патруль": ребенок выпал из окна на третьем этаже и выжил

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