Подросткам в России запретят работать в хосписах и игорном бизнесе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу новый перечень работ, запрещенных для лиц младше 18 лет. Подростки не смогут трудиться в сферах с вредными и опасными факторами, а также в хосписах, ночных клубах и игорном бизнесе, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В настоящее время перечень содержит 2 198 наименований профессий, представляющих опасность или вред для подростков, к которым им доступ закрыт. В начале октября Минтруд внесл изменения в правила, и теперь под запрет подпадают не конкретные должности, а определенные виды деятельности.

По словам Машарова, название должности зачастую не совпадает с реальными обязанностями работника. В новой системе нельзя будет избежать запрета, так как решения будут приниматься исходя из сути выполняемых задач, а не из названия профессии.

"Новый перечень заработает с 1 марта 2027 года и будет действовать 6 лет. Так, несовершеннолетние не смогут работать при наличии вредных факторов, а также при угрозе нравственному развитию: игорный бизнес, ночные клубы, хосписы, похоронные бюро и другое", – сказал Машаров.

Член ОП отметил, что конкретные профессии в приказе не указываются. Документ содержит 69 категорий обобщенных работ, которые разбиты на пять разделов.

В первый раздел войдут работы, не зависящие от вида экономической деятельности. Это, в частности, работы во вредных и опасных условиях труда, в ограниченных и замкнутых пространствах, а также работы с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания, кроме респираторов.

Во второй, третий и четвертый разделы включены работы с рисками воздействия вредных производственных факторов – химических, физических и биологических. Среди них – работы с оборудованием лучевой диагностики: МРТ, КТ и УЗИ.

К пятому разделу относятся работы, которые могут причинить вред нравственному развитию. Помимо оказания паллиативной медпомощи в хосписах, в список запрещенных для несовершеннолетних добавлены услуги в сфере охотничьего хозяйства.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого подростки могут начать подрабатывать. Она считает, что трудовое законодательство в стране нужно менять, потому что многие дети хотят работать в летние каникулы с 12 лет.