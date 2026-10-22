Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 09:00

Общество

Подросткам в России запретят работать в хосписах и игорном бизнесе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу новый перечень работ, запрещенных для лиц младше 18 лет. Подростки не смогут трудиться в сферах с вредными и опасными факторами, а также в хосписах, ночных клубах и игорном бизнесе, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

В настоящее время перечень содержит 2 198 наименований профессий, представляющих опасность или вред для подростков, к которым им доступ закрыт. В начале октября Минтруд внесл изменения в правила, и теперь под запрет подпадают не конкретные должности, а определенные виды деятельности.

По словам Машарова, название должности зачастую не совпадает с реальными обязанностями работника. В новой системе нельзя будет избежать запрета, так как решения будут приниматься исходя из сути выполняемых задач, а не из названия профессии.

"Новый перечень заработает с 1 марта 2027 года и будет действовать 6 лет. Так, несовершеннолетние не смогут работать при наличии вредных факторов, а также при угрозе нравственному развитию: игорный бизнес, ночные клубы, хосписы, похоронные бюро и другое", – сказал Машаров.

Член ОП отметил, что конкретные профессии в приказе не указываются. Документ содержит 69 категорий обобщенных работ, которые разбиты на пять разделов.

В первый раздел войдут работы, не зависящие от вида экономической деятельности. Это, в частности, работы во вредных и опасных условиях труда, в ограниченных и замкнутых пространствах, а также работы с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания, кроме респираторов.

Во второй, третий и четвертый разделы включены работы с рисками воздействия вредных производственных факторов – химических, физических и биологических. Среди них – работы с оборудованием лучевой диагностики: МРТ, КТ и УЗИ.

К пятому разделу относятся работы, которые могут причинить вред нравственному развитию. Помимо оказания паллиативной медпомощи в хосписах, в список запрещенных для несовершеннолетних добавлены услуги в сфере охотничьего хозяйства.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого подростки могут начать подрабатывать. Она считает, что трудовое законодательство в стране нужно менять, потому что многие дети хотят работать в летние каникулы с 12 лет.

В России в 2027 году стажеры приобретут статус официального сотрудника

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика