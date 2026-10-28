28 октября, 08:31Общество
Ответы школьников на устном экзамене по истории будут записывать на аудио
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров
При апробации устного экзамена по истории для девятиклассников будут использовать аудиозапись ответов без видеосъемки. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Апробация экзамена проходит в октябре и ноябре в ряде регионов России, в ней примут участие не менее 4 тысяч девятиклассников. Ввести устный экзамен по истории планируют в 2028 году.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению объявил о введении обязательного устного экзамена по истории для всех девятиклассников.
Задания экзамена, как сообщалось, будут опираться исключительно на содержание государственных учебников. Материалы пробного испытания размещены в открытом доступе – ознакомиться с ними может каждый.