Ответы школьников на устном экзамене по истории будут записывать на аудио

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

При апробации устного экзамена по истории для девятиклассников будут использовать аудиозапись ответов без видеосъемки. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Апробация экзамена проходит в октябре и ноябре в ряде регионов России, в ней примут участие не менее 4 тысяч девятиклассников. Ввести устный экзамен по истории планируют в 2028 году.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению объявил о введении обязательного устного экзамена по истории для всех девятиклассников.

Задания экзамена, как сообщалось, будут опираться исключительно на содержание государственных учебников. Материалы пробного испытания размещены в открытом доступе – ознакомиться с ними может каждый.