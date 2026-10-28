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28 октября, 16:11

Наука

В Китае начали строить первый в мире мобильный "искусственный остров"

Фото: sjtu.edu.cn

Китай перешел к инженерному строительству полупогружной двухкорпусной платформы, которая должна стать первым в мире мобильным автономным искусственным островом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Завершить работы и сдать объект планируют к июню 2030 года. Сама платформа будет работать в открытом океане.

Ожидается, что она сможет развивать скорость около 11 узлов (20 километров в час), оставаться в море без дозаправки до четырех месяцев, вмещать 238 человек и иметь на борту шесть лабораторий. Максимальное водоизмещение платформы составит около 74 тысяч тонн.

При дальних и глубоководных экспедициях обычные научные суда с трудом удерживаются на месте в штормовой ветер и при высоких волнах. Новая платформа должна решить эту задачу.

Проект включен в список крупных научных инфраструктурных проектов 14-й пятилетки Китая. Головным разработчиком выступает Шанхайский университет Цзяотун.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять географию размещения энергоблоков АЭС в стране. В частности, современные атомные станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В России запланирован ввод около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС.

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