Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3% с начала года

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе – сентябре 2026 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За январь – сентябрь 2025 года этот показатель, по предварительным данным ведомства, увеличился на 8,3% относительно того же периода 2024 года.

Вместе с тем, согласно информации Росстата, средняя зарплата в России в августе 2026 года составила 103 014 рублей, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В январе – августе средние номинальные зарплаты выросли на 12% в годовом выражении, до 108,6 тысячи рублей. Отмечается, что средние зарплаты в стране превышают 100 тысяч рублей девятый месяц подряд.

Кроме того, уровень безработицы в России в сентябре 2026 года составил 2,2%. Показатель рассчитан для населения в возрасте 15 лет и старше без исключения сезонного фактора.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что рост зарплат у россиян сохранится и в будущем. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно призывал к формированию в стране экономики высоких зарплат.

