29 октября, 07:25Происшествия
Над Тульской областью ночью уничтожили 42 украинских БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ночь на 29 октября над Тульской областью уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Данные о разрушениях зданий и объектов инфраструктуры не поступали.
При этом в Тульской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 28 октября по 07:00 29-го числа в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. По словам мэра, большая часть нейтрализована средствами ПВО на дальних рубежах. На подлете к столице уничтожен 231 дрон.