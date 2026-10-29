Над Тульской областью ночью уничтожили 42 украинских БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь на 29 октября над Тульской областью уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Данные о разрушениях зданий и объектов инфраструктуры не поступали.

При этом в Тульской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 28 октября по 07:00 29-го числа в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. По словам мэра, большая часть нейтрализована средствами ПВО на дальних рубежах. На подлете к столице уничтожен 231 дрон.