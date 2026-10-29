На Пхукете объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения

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Власти провинции Пхукет в Таиланде объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения. Об этом сообщила газета The Nation.

Людей и бизнес, проживающих вдоль канала Банг-Яй, призвали срочно переместить электроприборы и ценные вещи на верхние этажи. Подъем воды вызвали продолжающиеся ливни и сильный приток из соседних районов.

Непогода серьезно нарушила транспортное сообщение на острове. В районе Чалонг зафиксированы заторы, а часть участков стала непроходимой для легковых автомобилей и мотоциклов.

По данным Метеорологического департамента Таиланда, грозовые дожди охватят 70% территории южного побережья страны.

В свою очередь, пресс-служба Ассоциации туроператоров России сообщила ТАСС, что предупреждение объявили утром 29 октября. Там отметили, что в настоящее время существенных проблем у российских туристов на Пхукете нет, а также призвали не паниковать.

Поток воды с камнями, грунтом и грязью хлынул в квартал Нанай в районе пляжа Патонг на Пхукете 26 октября. Стихия привела к повреждениям жилых домов, магазинов и автомобилей, вода затопила первые этажи зданий.

Наводнения в таиландских провинциях Канчанабури, Ратбури и Сатун затронули около 6 870 человек в 86 населенных пунктах.

