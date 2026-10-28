Наводнения в трех провинциях Таиланда затронули почти семь тысяч человек

Фото: AP Photo/Phuket province's Public Relations Department via AP

Наводнения в таиландских провинциях Канчанабури, Ратбури и Сатун затронули около 6 870 человек в 86 населенных пунктах. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, всего с 1 октября наводнения фиксировались в 20 провинциях, жертвами стали шесть человек. Как сообщили в метеорологическом департаменте страны, осадки сократятся на севере, северо-востоке, востоке и в центральной части Таиланда до четверга.

Ранее на острове Пхукет из-за мощного ливня поток воды с камнями, грязью и грунтом хлынул в квартал Нанай у пляжа Патонг. Стихия привела к повреждениям жилых домов, магазинов и автомобилей, вода затопила первые этажи зданий.

Менее сильные подтопления также наблюдались в Чалонге, Тхаланге, Ченг Тхале, Равае и городе Пхукет.