Захарова заявила, что ЕС загоняет себя в ловушку "киевской тарелочницы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евросоюз настраивает себя на войну с Россией и одновременно все глубже погружается в финансовую ловушку содержания Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат охарактеризовала курс Брюсселя как безрассудный, абсолютно бессмысленный и бездумный, но при этом активно настраивающий себя на войну с Россией.

"<...> все дальше загоняет себя в ловушку абсолютно безумного неадекватного денежного содержания прожорливой киевской "тарелочницы", – заключила Захарова.

Ранее СМИ писали, что страны НАТО начали масштабные переговоры о подготовке своих армий и вооружений на случай прямого военного столкновения с Россией. Главная цель Альянса – поставить новые боевые задачи и сформулировать требования к обороне до 2029 года. Европейские чиновники опасаются, что к указанному времени Россия может быть готова к потенциальному конфликту с НАТО.

