Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз не настроен на конструктивный диалог с Россией по климатической повестке и возлагает на Москву ответственность даже за изменения погоды. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.

По его словам, в ЕС Россию обвиняют в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и погодных колебаниях. При этом, отметил дипломат, общая климатическая угроза пока не способствует сближению российских и западных делегаций за столом переговоров.

"Есовцы считают, что в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и в погодных колебаниях виноваты россияне", – подчеркнул Кононученко.

Прошедшим летом Европа столкнулась с одной из наиболее интенсивных волн жары последних лет. Особенно сложная ситуация складывалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная температура сопровождалась пожарами.