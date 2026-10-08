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08 октября, 07:05

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МИД: Евросоюз винит Россию даже в погодных колебаниях

ЕС обвиняет Россию во всем, включая колебания погоды – МИД

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз не настроен на конструктивный диалог с Россией по климатической повестке и возлагает на Москву ответственность даже за изменения погоды. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.

По его словам, в ЕС Россию обвиняют в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и погодных колебаниях. При этом, отметил дипломат, общая климатическая угроза пока не способствует сближению российских и западных делегаций за столом переговоров.

"Есовцы считают, что в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и в погодных колебаниях виноваты россияне", – подчеркнул Кононученко.

Прошедшим летом Европа столкнулась с одной из наиболее интенсивных волн жары последних лет. Особенно сложная ситуация складывалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная температура сопровождалась пожарами.

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