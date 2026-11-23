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Частое употребление колбасы и копченых продуктов может повысить вероятность развития рака кишечника, поэтому на праздничном столе их лучше заменить селедкой под шубой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора аккредитационно-симуляционного центра Школы медицины и наук о жизни, врача-терапевта и гастроэнтеролога медкомплекса Дальневосточного федерального университета Веру Мостовую.

По ее словам, сельдь содержит омега-3 жирные кислоты и витамин D, а овощи в составе салата обеспечивают организм клетчаткой. При этом людям с повышенным давлением стоит ограничивать порции блюда из-за высокого содержания соли.

Изменить можно и рецепт традиционного оливье – вместо колбасы врач рекомендовала использовать курицу. Полностью исключать майонез из салата необязательно, поскольку жиры помогают усваивать некоторые полезные вещества из овощей. Главное, подчеркнула Мостовая – соблюдать умеренность.

Также специалисты напомнили о правилах выбора мандаринов к новогоднему столу. Традиция подавать эти цитрусовые на праздник, как пояснила диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik, пришла в Россию из Древнего Китая. Там словосочетание "пара мандаринов" созвучно слову "золото".

Богданова посоветовала отдавать предпочтение упругим и тяжелым плодам с яркой оранжевой кожурой без пятен и выраженным ароматом. Наличие зеленых листьев на веточке не гарантирует свежесть фруктов – даже у испорченных мандаринов они могут долго сохранять свой вид.

В 100 граммах мандаринов содержится около 40 калорий. Цитрусовые богаты витамином C, антиоксидантами и клетчаткой, в том числе белыми волокнами. Однако взрослым рекомендуется ограничиваться 3–5 плодами в день – один мандарин содержит около полутора ложек сахара.

По словам Богдановой, из-за содержания кислот и углеводов мандарины противопоказаны людям с гастритом, язвой, сахарным диабетом и аллергией.

Ранее результаты исследования показали, что 84% жителей России положительно относятся к холодцу, который часто подают на новогодний стол. При этом 64% опрошенных считают это блюдо полезным для здоровья, а мужчины придерживаются такого мнения чаще женщин – 67 против 60%. Кроме того, 65% участников опроса заявили о готовности переплачивать за качественные и полезные продукты.

