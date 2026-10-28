Экономист Масленников допустил рост цен на мандарины до 500 руб за кг к Новому году

На прилавках столичных магазинов и рынков можно найти мандарины из России, ЮАР, Китая, Марокко и других стран. Сколько они будут стоить к Новому году и есть ли смысл закупать цитрусовые заранее, разбиралась Москва 24.

Символ праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На полках столичных магазинов можно увидеть разнообразие мандаринов – одного из главных атрибутов новогоднего стола.

В сетевых супермаркетах ценовой разброс зависит от страны-поставщика, изучила предложения Москва 24. Одними из самых доступных на данный момент остаются отечественные мандарины – от 244 рублей за килограмм. Цитрусовые из Марокко обойдутся дороже – в 396 рублей. На полках также можно найти плоды из Китая: упаковка весом 680 граммов стоит 231 рубль. Мандарины из ЮАР продаются от 287 рублей за 730 граммов.

В супермаркетах класса "выше среднего" цены начинаются от 473 рублей за килограмм турецких мандаринов. Стоимость некоторых позиций доходит и до 700 рублей.

В премиум-точках китайские цитрусы стоят от 800 рублей за килограмм. Там же представлен фрукт-гигант "халлабон" – гибрид танжерина и апельсина, выведенный в Японии. Продавцы просят за него 950 рублей за килограмм, уточняя, что один такой плод может весить 250–300 граммов.





из описания продукта в приложении магазина Толстая кожура легко очищается, а ярко-оранжевая мякоть имеет кисло-сладкий и насыщенный цитрусовый вкус. Плоды крупные, без косточек.

Испанские мандарины на более дорогих рынках столицы оцениваются в 980 рублей за килограмм.

На сайтах по поиску объявлений мандарины чаще всего продаются ящиками. Один из продавцов, например, предлагает коробку весом 6 килограммов за 1 700 рублей (при заказе от трех ящиков цена снижается до 1 600). Особой популярностью пользуются предложения от частников, торгующих фруктами из домашних садов Абхазии. Продавцы обещают урожай без химической обработки, который прибудет в Москву ориентировочно с 25 ноября по 5 декабря.

Цены при покупке до 5 килограммов: крупные мандарины – 400 рублей (за кило), средние – 350, мелкие – 290. При покупке от 5 килограммов: крупные – 350, средние – 290, мелкие – 250. Товар можно заказать ящиками: в одном примерно 8–10 килограммов, уточняется в объявлении.

Как рассказал Москве 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, период повышенного спроса на продукты к новогоднему столу традиционно приходится на ноябрь-декабрь.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий В эти месяцы активность носит регулярный и сезонный характер, такой фактор тоже повлиял на то, что Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2026 года с 6–7% до 7,1–7,6%. Октябрь пока выглядит достаточно неоднозначно, хотя то, что в этом месяце потребительская активность выше, чем в сентябре, – факт.

Сезонное удешевление плодов и овощей подошло к концу, поэтому вся эта группа будет дорожать, отметил эксперт.

Масленников уверен, что на данный момент временное укрепление рубля сдерживает рост цен на импорт, включая мандарины и другие цитрусовые. Однако до конца года ожидается ослабление национальной валюты.

"По моим прогнозам, в ноябре курс приблизится к 83 рублям за доллар, а в декабре по базовому сценарию достигнет 85 рублей. Это неизбежно подтолкнет стоимость импортной продукции вверх", – подчеркнул специалист.

Вместе с тем он заявил, что даже по самому оптимистичному сценарию мандарины подорожают к декабрю примерно на 10%, что составит порядка 450–500 рублей за килограмм. Местами возможно снижение цены и до 400, но ситуация все равно будет достаточно напряженной, поскольку такие фрукты – один из главных новогодних атрибутов.

"Не совсем классические мандарины"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила, что лучше всего подождать с закупкой мандаринов до конца ноября – начала декабря. В этот период начинается сезон большого количества абхазских плодов.

"Если хочется подготовиться уже сейчас, отдавать предпочтение нужно сортам, которые будут лучше храниться. Обычно это не совсем классические мандарины, а более кислые варианты – клементин или муркотт. Они поступают в продажу как раз с октября", – рассказала эксперт Москве 24.

Залетова предупредила, что плоды должны быть слегка недозрелыми, плотными, с равномерным окрасом и тугой кожурой. Перед покупкой их нужно тщательно осматривать. Любые механические повреждения, особенно в зоне плодоножки, неизбежно приведут к гниению, из-за чего может испортиться вся партия.

Также не следует выбирать слишком мягкие фрукты, так как это признак начала порчи или переохлаждения при перевозке. Кроме того, мандарины не стоит мыть перед закладкой на хранение: вода разрушает естественный защитный слой на кожуре, предостерегла врач.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Хранить эти цитрусовые нужно в холодильнике, в отсеке для овощей и фруктов, при оптимальной температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов. Использовать полиэтиленовые пакеты нельзя, так как они образуют конденсат, способствующий росту плесени. Лучше всего подходят сетчатые мешки, картонные или бумажные коробки либо хранение без упаковки.

Специалист уточнила, что мандарины важно держать отдельно от других плодов, особенно яблок и бананов, выделяющих этилен – газ, ускоряющий созревание и порчу. Также необходимо регулярно проверять запасы, своевременно отделяя от общей массы все поврежденные или начавшие портиться экземпляры.

"Здоровым взрослым рекомендуется употреблять не более 200–250 граммов в день, что составляет примерно два-три мандарина среднего размера. Детям, особенно при первом знакомстве с продуктом, стоит начинать с минимального количества, чтобы исключить аллергическую реакцию. Но перед этим конкретное количество лучше уточнить у терапевта", – предупредила Залетова.

Осторожность необходима пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом. При подобных диагнозах мандарины требуют либо полного исключения из рациона, либо строгого ограничения. Стоит проконсультироваться с лечащим врачом по поводу диеты и разрешенных продуктов для праздничного стола.

При этом специалист подчеркнула, что на данный момент лучше всего обратить внимание на покупку бакалеи: растительных масел, чая, кофе, какао, шоколада, орехов и сухофруктов.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Подходят для ранней закупки консервы и маринады: зеленый горошек, кукуруза, оливки, маслины, маринованные огурцы и вяленые томаты. Их следует хранить в закрытом шкафу, избегая прямого солнечного света и перегрева от ламп магазинной подсветки.

Также хорошо сохраняется вся заморозка: овощные смеси, фрукты, морепродукты, рыба, мясо и красная икра. Главное правило – покупать товар либо уже замороженным, что помогает сохранять пользу, либо свежим, но только у проверенного поставщика.

"Корнеплоды – картофель, морковь и свеклу – а также тыкву и капусту можно приобрести за несколько недель до Нового года. Но хранить их важно в прохладном месте. Свежее мясо, фарш, сыры и яйца лучше приобретать непосредственно перед праздником, примерно за неделю", – рассказала Залетова.

За два-три дня до даты празднования нужно докупить свежие овощи, зелень, фрукты, а также молочные и хлебобулочные изделия. Готовые блюда, особенно заправленные салаты и кулинарию с соусами, следует покупать не ранее чем за 24 часа до употребления, заключила врач.

