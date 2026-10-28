Маркетолог Новиков назвал главные уловки продавцов в "Черную пятницу"

Масштабные распродажи в рамках "Черной пятницы" начнутся в России в ноябре, анонсировали в ряде компаний. Как не попасться на уловки продавцов и закупиться действительно выгодно, разбиралась Москва 24.

"Есть экономический мотив"

Крупнейшая распродажа года "Черная пятница" начнется в российских магазинах в ноябре, сообщили РИА Новости представители некоторых компаний.



К примеру, на маркетплейсе Ozon акция продлится с 13 ноября по 2 декабря – после завершения распродажи "11.11". Всего в ноябрьских распродажах поучаствуют более 600 тысяч продавцов – на 16% больше, чем годом ранее, отметили представители бренда. Кроме того, маркетплейс Wildberries проведет главную распродажу года с 16 по 30 ноября. Позже многих начнет "Яндекс Маркет": предварительно акция запланирована на 25–27 ноября.



При этом ранее в ряде СМИ появилась информация, что с покупками на российских торговых площадках могут возникнуть трудности, из-за чего будет сорван сезон осенних распродаж. Однако в объединенной компании Wildberries&Russ эти сведения опровергли, добавив, что никаких предпосылок для сокращения выбора товаров нет.

В свою очередь, маркетолог Игорь Новиков рассказал Москве 24 о специфике подобных акций.

"В рекламе некоторых распродаж говорят о скидках в 80–90%. Но эти проценты относятся к отдельным предложениям: они не показывают, насколько подешевеет обычная покупательская корзина. Реальную экономию нужно считать относительно цены, по которой товар можно было купить до распродажи", – подчеркнул он.

По оценке эксперта, наиболее глубокие скидки вероятны на складские остатки: прошлые коллекции одежды и обуви, последние экземпляры, товары уходящего сезона, некоторые модели техники предыдущих поколений.

"Здесь у продавца есть экономический мотив: он быстрее хочет освободить склад и вернуть деньги в оборот", – пояснил он.





Игорь Новиков маркетолог Я бы не говорил, что на востребованные новинки будет такое же масштабное снижение цены: у магазина меньше причин сильно уступать и падать по стоимости, если товар и без этого хорошо продается.

При этом эксперт подтвердил, что сама распродажа в российской действительности выходит далеко за пределы одного дня.

"Подходящее предложение, которое нужно конкретному покупателю, может появиться раньше, а гарантии, что именно в этот день выбранная вещь окажется дешевле всего, нет", – отметил специалист.

Не только маркетплейсы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на популярность онлайн-покупок, полного ухода шопинга в интернет в ближайшие годы не ожидается, подчеркнул Новиков.

"Актуальные данные за первое полугодие показали, что на Сеть приходилось 22,2% общего объема продаж в России. Это вся розница, включая продукты, поэтому только на одежду и электронику это переносить нельзя. Но это показывает, что физические магазины сохраняют значительную роль", – отметил он.





Игорь Новиков маркетолог Действительно, есть падение посещаемости торговых центров: были данные, что этот показатель в московских ТЦ за январь – сентябрь упал на 2,8% за год. Но только по этой цифре нельзя сделать вывод, что эти продажи переместились именно в интернет. Человек может реже ездить за покупками, тщательнее планировать, откладывать приобретение и так далее.

По словам маркетолога, у офлайн-формата есть понятные преимущества, например возможность примерить вещь, оценить материал, получить консультацию и сразу забрать покупку.

"Поэтому я бы прогнозировал дальнейшее сочетание каналов: клиент сравнивает предложение в интернете, дальше смотрит товар в магазине и оформляет заказ там, где удобно. Необязательно в Сети, где дешевле, – может, в офлайн-магазине, потому что быстрее можно забрать. Для торговых центров будет возрастать значение дополнительного ассортимента, услуг, кафе, развлечений – всего, что позволяет решить несколько задач за один визит", – добавил эксперт.

При этом дополнительные скидки в обычных магазинах, скорее всего, будут распространяться на определенные товары и для отдельной группы клиентов.

"Это могут быть персональные предложения по программе лояльности, скидки на второй товар, купоны на следующую покупку, выгодный комплект, бесплатная доставка. Такие механики позволяют привлечь посетителя и сохранить доходность", – пояснил маркетолог.

Однако, по его словам, само по себе снижение трафика не означает, что магазины резко снизят цены на весь ассортимент. Есть стоимость аренды помещений, зарплаты и другие расходы, которые растут вместе с инфляцией.

"Размер дополнительной выгоды для покупателя будет зависеть от запасов конкретного магазина, спроса, условий акций. Клиенту полезно сравнить предложение физического магазина с интернет-версией той же сети, потому что итоговые условия могут различаться", – подчеркнул он.

Не стать жертвой маркетинга

Чтобы не попасться на уловки продавцов, Новиков рекомендовал заранее зафиксировать цену нужного товара и посмотреть, как она меняется в течение, допустим, нескольких недель.

"Если просто ходить в магазин и видеть зачеркнутую цену, это ничего не доказывает. Условно, вещь стоила 10 000 рублей, перед акцией подняли цену до 15 000, а на распродаже предложили за прежнюю сумму: на ценнике скидка 40%, но по факту получается примерно то же самое", – пояснил маркетолог.

Также эксперт посоветовал смотреть условия применения скидки.

"Не надо сразу брать товар, который эмоционально окрашен. Надо понимать, сколько он стоит в обычные дни, чтобы не получилось так, что выгоды не будет, а какие-то условия даже хуже, в том числе ограничения модельного ряда", – добавил он.





Игорь Новиков маркетолог Следует сравнивать одинаковые модели. Берем конкретную комплектацию, объем, вес упаковки. Потому что особенно так бывает с техникой: вроде модель одинаковая, но внутри есть индивидуальный номер, где может отличаться мощность, объем памяти, экран и прочие моменты. Разница может быть огромная.

Также, по словам эксперта, надо смотреть итоговую сумму покупки: во сколько обойдется весь комплекс услуг, включая доставку, дополнительные расходы, страховки. Стоит понимать, будет ли работать цена при конкретном способе оплаты, нужен ли какой-то промокод, минимальная сумма заказа.

"Также важно, сколько будет начислено бонусов на следующую покупку, читать это отдельно. Есть кешбэк банка, который можно потратить почти на что угодно, но если бонусы начисляются в рамках данного магазина, ими важно успеть воспользоваться. Притом что у них тоже может быть ограничение программы – допустим, не более какой-то суммы", – отметил специалист.

Третий аспект, на который обратил внимание маркетолог, – импульсивные покупки.

"Не стоит принимать решение только из-за таймера "осталось 2 часа до распродажи" или надписи "осталось несколько штук, успейте купить". Это стимулирует к быстрой покупке, но не подтверждает выгодность цены. Лучше заранее составить список, определить предельную сумму расходов. Распродажа хорошо работает, когда можно дешевле купить запланированное", – подчеркнул он.

Покупка ненужной вещи, даже с большой скидкой, все равно остается увеличением расходов и неоправданными тратами, заключил Новиков.

