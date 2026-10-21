Эксперт Гаврилова: стоимость новогодних елок в Москве доходит до 66 тысяч рублей

Продажи елочных игрушек в столице выросли на 290%, а спрос на искусственные ели увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили эксперты. На чем можно сэкономить при украшении интерьера, начав подготовку к Новому году заранее, и что в моде в этом сезоне, расскажет Москва 24.

Предпраздничный ажиотаж

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Продажи елочных игрушек в столице выросли на 290% в денежном выражении, сообщил телеканалу Москва 24 представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский.

По его словам, это выше общероссийских показателей, при этом средний чек на такие товары снизился.





Дмитрий Борщевский представитель маркетплейса Наша многолетняя статистика подтверждает, что в октябре оборот традиционно превышает сентябрьские показатели примерно в 3,5 раза.

Спрос на искусственные ели тоже увеличился – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала телеканалу бренд-продюсер Светлана Гаврилова.

По ее словам, многие организации закупают и устанавливают их заблаговременно. Елка высотой до 1,8 метра в 2026 году обойдется в среднем в 6–13 тысяч рублей, более высокие модели стоят дороже – до 66 тысяч.

При выборе искусственной ели эксперты рекомендовали обращать внимание на состав. У некачественного изделия есть запах пластика или химии. При этом у хорошей ели конструкция должна стоять на устойчивой металлической подставке, а иголки не могут осыпаться и ломаться.

По словам эксперта Роскачества Екатерины Хрипко, специальных ГОСТов или техрегламентов для искусственных елей нет, поэтому их оборот регулируется законом "О защите прав потребителей".

"На елке должна быть этикетка с информацией о производителе, сроках годности, если они существуют, а также инструкция", – пояснила она в разговоре с телеканалом.

По словам специалистов, живые деревья поступят в продажу за пару недель до праздника. Цены будут зависеть от вида: самая бюджетная елка стоит в среднем от 2 тысяч рублей, тогда как пихта Нордмана – от 8 тысяч. При этом спрос на живые деревья падает с каждым годом – москвичи все чаще выбирают искусственные. Продавцы предположили, что в этом сезоне продажи натуральных елок снизятся еще на 20–30%.

"Сэкономить до 70%"

Москвичи начали покупать новогодние елки и украшения в октябре

Маркетолог Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 отметил, что закупать украшения в октябре имеет смысл, но не стоит предаваться предпраздничному ажиотажу.

"Рост продаж елочных игрушек – показатель того, что покупатели стали раньше готовиться к Новому году. Люди стремятся распределить праздничные расходы на несколько месяцев, чтобы в декабре не приходилось тратить одновременно много денег", – сказал он.

По словам эксперта, стоимость новогодних товаров зависит не только от спроса, но и от акций, складских запасов, ценовой политики конкретного продавца.

"Можно увидеть абсолютно разные цены, при том что максимальные скидки будут после Нового года. Но в целом сейчас выгоднее всего присматриваться к искусственным елкам, гирляндам, набору шаров: обычно ассортимент пока шире, и можно посмотреть по стилю, размеру, стоимости. Тем более если покупать искусственную елку на несколько лет, есть смысл повыбирать", – добавил маркетолог.





Игорь Новиков маркетолог Различные однолетние сезонные украшения лучше не торопиться покупать: на отдельные категории появятся скидки, когда коллекции начнут заканчиваться и магазины будут освобождать полки. То есть со всем, что связано с трендами этого года, символами праздника, я бы подождал, если речь идет именно о том, чтобы сэкономить, а не взять какую-то штуку, которую действительно хочется иметь.

Кроме того, маркетолог рекомендовал приобретать украшения постепенно: начать с изучения того, что уже куплено, потом составить список необходимого, сравнить цены на маркетплейсах и в магазинах.

"Стоимость одного и того же товара может заметно отличаться от продавца к продавцу. Самое главное – ориентироваться на то, сколько товар стоил до акции, найти хорошую цену и понимать, сколько составляет скидка от нее. В ту же самую "черную пятницу" и прочие ноябрьские распродажи продавцы могут идти на эти уловки", – подчеркнул специалист.

Эксперт также напомнил, что нельзя экономить на безопасности, поэтому при покупке электрических гирлянд нужно посмотреть качество проводки, маркировку и документы.

"Если говорить про максимум экономии, лучше покупать все после Нового года. Здесь можно сэкономить до 70%, закупив товар практически по себестоимости. Такие скидки связаны с необходимостью освобождать склады", – отметил он.

Главный секрет не в том, чтобы купить как можно раньше и дешевле, а в том, чтобы не приобретать под влиянием ажиотажа. Начало закупок в октябре дает преимущество выбора, но далеко не всегда гарантирует самую низкую цену, резюмировал Новиков.

Тренды в декоре

В моде при обустройстве интерьера к будущему Новому году не одноразовый образ, а будто собранный из вещей, у которых уже есть какая-то история. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

"Обстановка не должна выглядеть так, будто эти игрушки купили только что и после Нового года просто выкинут. В моде бережное отношение к природе, пластик, который потом выбрасывается, не очень актуален. В тренде природные материалы: глина, древесина, стекло – что-то, что может передаваться из поколения в поколение", – подчеркнула она.

По словам эксперта, в первую очередь важно определить место для установки елки, учитывая ее размер и расстояние до розетки, к которой будет подключаться гирлянда.

"Наряжать одну лишь елку странно, но в то же время, если квартира или дом будут украшены полностью, это смотрится как магазин по продаже декора. Нужно выбрать еще какую-то горизонтальную поверхность: комод, консоль, может быть, большой придиванный столик – и украсить ее. Не переборщить с декором тоже очень важно", – добавила дизайнер.





Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Впереди год Красной Огненной Козы или Овцы, и в этом смысле очень хочется предостеречь от того, чтобы покупать все ярко-красное. Конечно, это традиционный цвет, и он противоположен зеленому по цветовому кругу – такое сочетание считается идеальным. Но хочется предложить что-то более благородное, например бордовый, терракотовый оттенок.

По ее словам, в интерьер можно добавить медь, состаренное золото, бронзу – такое классическое сочетание всегда хорошо смотрится. Стоит подобрать коричневый, молочный, сливочно-карамельный, бежевые и сложные оттенки белого. На будущее эта палитра будет универсальной и не придется каждый год покупать дорогостоящие украшения.

Также эксперт порекомендовала рассмотреть зеленую цветовую палитру.

"На мой взгляд, это самый сложный вариант, потому что сочетать с зеленым цветом елки крайне сложно. Исключение, если она сильно "заснеженная" – в этом случае будет гораздо проще. Тогда можно взять и хвойный, и оливковый, и шалфейный оттенок. Коричневый тоже абсолютно универсальный – цвет льна, кремовый, песочный. Если есть желание добавить немного праздника, можно использовать, например, матовое золото", – подчеркнула декоратор.

Если не хочется цветовых акцентов, она рекомендовала использовать молочный оттенок, жемчужный, припыленный светло-голубой, серебристый и теплое золото, особенно если золото уже есть в интерьере.





Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор При выборе варианта декора стоит отталкиваться от своего интерьера. Если он спокойный и настроение такое, что не хочется ярких оттенков, лучше взять что-то сдержанное: коричневый, терракотовый, белый, сливочный. Если хочется яркости – бордовые оттенки.

Кроме того, Новый год она назвала хорошим поводом обновить текстиль.

"Если в доме нет ковра или есть желание повесить другие шторы, это прекрасный способ преобразить праздничный интерьер свежим текстилем. Если заморачиваться не хочется, даже добавив на диван парочку декоративных подушечек и плед, сочетающихся с тематикой елки и горизонтального декора, комната приобретет абсолютно другой вид", – подчеркнула дизайнер.

Преобразить квартиру можно на любой бюджет, и верхняя точка стремится в бесконечность. В то же время украшения можно сделать самостоятельно, например, готовясь постепенно к Новому году в формате семейного мероприятия. Тогда изделия будут практически бесплатными, заключила Быкова.

