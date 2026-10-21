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21 октября, 18:50

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Эксперт Гаврилова: стоимость новогодних елок в Москве доходит до 66 тысяч рублей

Всякая мишура: когда нужно начинать подготовку к украшению дома в Новый год

Продажи елочных игрушек в столице выросли на 290%, а спрос на искусственные ели увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили эксперты. На чем можно сэкономить при украшении интерьера, начав подготовку к Новому году заранее, и что в моде в этом сезоне, расскажет Москва 24.

Предпраздничный ажиотаж

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Продажи елочных игрушек в столице выросли на 290% в денежном выражении, сообщил телеканалу Москва 24 представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский.

По его словам, это выше общероссийских показателей, при этом средний чек на такие товары снизился.

Наша многолетняя статистика подтверждает, что в октябре оборот традиционно превышает сентябрьские показатели примерно в 3,5 раза.
Дмитрий Борщевский
представитель маркетплейса

Спрос на искусственные ели тоже увеличился – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала телеканалу бренд-продюсер Светлана Гаврилова.

По ее словам, многие организации закупают и устанавливают их заблаговременно. Елка высотой до 1,8 метра в 2026 году обойдется в среднем в 6–13 тысяч рублей, более высокие модели стоят дороже – до 66 тысяч.

При выборе искусственной ели эксперты рекомендовали обращать внимание на состав. У некачественного изделия есть запах пластика или химии. При этом у хорошей ели конструкция должна стоять на устойчивой металлической подставке, а иголки не могут осыпаться и ломаться.

По словам эксперта Роскачества Екатерины Хрипко, специальных ГОСТов или техрегламентов для искусственных елей нет, поэтому их оборот регулируется законом "О защите прав потребителей".

"На елке должна быть этикетка с информацией о производителе, сроках годности, если они существуют, а также инструкция", – пояснила она в разговоре с телеканалом.

По словам специалистов, живые деревья поступят в продажу за пару недель до праздника. Цены будут зависеть от вида: самая бюджетная елка стоит в среднем от 2 тысяч рублей, тогда как пихта Нордмана – от 8 тысяч. При этом спрос на живые деревья падает с каждым годом – москвичи все чаще выбирают искусственные. Продавцы предположили, что в этом сезоне продажи натуральных елок снизятся еще на 20–30%.

"Сэкономить до 70%"

Москвичи начали покупать новогодние елки и украшения в октябре

Маркетолог Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 отметил, что закупать украшения в октябре имеет смысл, но не стоит предаваться предпраздничному ажиотажу.

"Рост продаж елочных игрушек – показатель того, что покупатели стали раньше готовиться к Новому году. Люди стремятся распределить праздничные расходы на несколько месяцев, чтобы в декабре не приходилось тратить одновременно много денег", – сказал он.

По словам эксперта, стоимость новогодних товаров зависит не только от спроса, но и от акций, складских запасов, ценовой политики конкретного продавца.

"Можно увидеть абсолютно разные цены, при том что максимальные скидки будут после Нового года. Но в целом сейчас выгоднее всего присматриваться к искусственным елкам, гирляндам, набору шаров: обычно ассортимент пока шире, и можно посмотреть по стилю, размеру, стоимости. Тем более если покупать искусственную елку на несколько лет, есть смысл повыбирать", – добавил маркетолог.

Различные однолетние сезонные украшения лучше не торопиться покупать: на отдельные категории появятся скидки, когда коллекции начнут заканчиваться и магазины будут освобождать полки. То есть со всем, что связано с трендами этого года, символами праздника, я бы подождал, если речь идет именно о том, чтобы сэкономить, а не взять какую-то штуку, которую действительно хочется иметь.
Игорь Новиков
маркетолог

Кроме того, маркетолог рекомендовал приобретать украшения постепенно: начать с изучения того, что уже куплено, потом составить список необходимого, сравнить цены на маркетплейсах и в магазинах.

"Стоимость одного и того же товара может заметно отличаться от продавца к продавцу. Самое главное – ориентироваться на то, сколько товар стоил до акции, найти хорошую цену и понимать, сколько составляет скидка от нее. В ту же самую "черную пятницу" и прочие ноябрьские распродажи продавцы могут идти на эти уловки", – подчеркнул специалист.

Эксперт также напомнил, что нельзя экономить на безопасности, поэтому при покупке электрических гирлянд нужно посмотреть качество проводки, маркировку и документы.

"Если говорить про максимум экономии, лучше покупать все после Нового года. Здесь можно сэкономить до 70%, закупив товар практически по себестоимости. Такие скидки связаны с необходимостью освобождать склады", – отметил он.

Главный секрет не в том, чтобы купить как можно раньше и дешевле, а в том, чтобы не приобретать под влиянием ажиотажа. Начало закупок в октябре дает преимущество выбора, но далеко не всегда гарантирует самую низкую цену, резюмировал Новиков.

Тренды в декоре

Фото: 123RF.com/anneleven

В моде при обустройстве интерьера к будущему Новому году не одноразовый образ, а будто собранный из вещей, у которых уже есть какая-то история. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

"Обстановка не должна выглядеть так, будто эти игрушки купили только что и после Нового года просто выкинут. В моде бережное отношение к природе, пластик, который потом выбрасывается, не очень актуален. В тренде природные материалы: глина, древесина, стекло – что-то, что может передаваться из поколения в поколение", – подчеркнула она.

По словам эксперта, в первую очередь важно определить место для установки елки, учитывая ее размер и расстояние до розетки, к которой будет подключаться гирлянда.

"Наряжать одну лишь елку странно, но в то же время, если квартира или дом будут украшены полностью, это смотрится как магазин по продаже декора. Нужно выбрать еще какую-то горизонтальную поверхность: комод, консоль, может быть, большой придиванный столик – и украсить ее. Не переборщить с декором тоже очень важно", – добавила дизайнер.

Впереди год Красной Огненной Козы или Овцы, и в этом смысле очень хочется предостеречь от того, чтобы покупать все ярко-красное. Конечно, это традиционный цвет, и он противоположен зеленому по цветовому кругу – такое сочетание считается идеальным. Но хочется предложить что-то более благородное, например бордовый, терракотовый оттенок.
Юлия Быкова
дизайнер интерьеров, декоратор

По ее словам, в интерьер можно добавить медь, состаренное золото, бронзу – такое классическое сочетание всегда хорошо смотрится. Стоит подобрать коричневый, молочный, сливочно-карамельный, бежевые и сложные оттенки белого. На будущее эта палитра будет универсальной и не придется каждый год покупать дорогостоящие украшения.

Также эксперт порекомендовала рассмотреть зеленую цветовую палитру.

"На мой взгляд, это самый сложный вариант, потому что сочетать с зеленым цветом елки крайне сложно. Исключение, если она сильно "заснеженная" – в этом случае будет гораздо проще. Тогда можно взять и хвойный, и оливковый, и шалфейный оттенок. Коричневый тоже абсолютно универсальный – цвет льна, кремовый, песочный. Если есть желание добавить немного праздника, можно использовать, например, матовое золото", – подчеркнула декоратор.

Если не хочется цветовых акцентов, она рекомендовала использовать молочный оттенок, жемчужный, припыленный светло-голубой, серебристый и теплое золото, особенно если золото уже есть в интерьере.

При выборе варианта декора стоит отталкиваться от своего интерьера. Если он спокойный и настроение такое, что не хочется ярких оттенков, лучше взять что-то сдержанное: коричневый, терракотовый, белый, сливочный. Если хочется яркости – бордовые оттенки.
Юлия Быкова
дизайнер интерьеров, декоратор

Кроме того, Новый год она назвала хорошим поводом обновить текстиль.

"Если в доме нет ковра или есть желание повесить другие шторы, это прекрасный способ преобразить праздничный интерьер свежим текстилем. Если заморачиваться не хочется, даже добавив на диван парочку декоративных подушечек и плед, сочетающихся с тематикой елки и горизонтального декора, комната приобретет абсолютно другой вид", – подчеркнула дизайнер.

Преобразить квартиру можно на любой бюджет, и верхняя точка стремится в бесконечность. В то же время украшения можно сделать самостоятельно, например, готовясь постепенно к Новому году в формате семейного мероприятия. Тогда изделия будут практически бесплатными, заключила Быкова.

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