Риелтор Перескокова: аренда дома в Подмосковье на Новый год доходит до 1,5 млн руб в сутки

Цена на загородную недвижимость в новогоднюю ночь выросла вдвое, пожаловались жители столицы. Участники рынка объяснили это высоким спросом и нехваткой качественных объектов. Во сколько обойдется праздник за городом и как сэкономить без риска, разбиралась Москва 24.

"100 тысяч – вполне доступная история"

Аренда загородных домов в Подмосковье на новогодние праздники подорожала в разы.

Жительница столицы Инга Глазкова рассказала телеканалу Москва 24, что ее семья традиционно отмечает Новый год вне родных стен. В прошлом году они с мужем арендовали небольшой домик на двоих: новогодняя ночь обошлась в 20 тысяч рублей, остальные дни каникул – по 8 тысяч.

"Цены по сравнению с прошлым годом подскочили в 2 раза. Если вы хотите снять домик на Новый год и 1 января, это уже 40 тысяч", – сказала она.

Владелец коттеджа Игорь Истомин предложил клиентам арендовать дом площадью почти 250 квадратных метров в 25 километрах от МКАД для компании из 15–20 человек. Он рассказал телеканалу Москва 24, что все 11 дней каникул обойдутся примерно в 1,3 миллиона рублей, а период с 30 декабря по 3 января – в 970 тысяч.





Игорь Истомин владелец коттеджа Если заедет компания из 14 человек, на каждого получится примерно 100 тысяч за новогодние каникулы – это вполне доступная история.

По оценкам участников рынка, в Московской области сдается не менее 4–5 тысяч домов, а за последний год количество предложений выросло примерно на 15%. Хороших объектов не хватает, поэтому простаивающих лотов нет. Окончательно цены установятся к 1 ноября, когда владельцы загородной недвижимости определятся с ожиданиями, а арендаторы начнут активнее искать варианты отдыха на Новый год.

На вкус и цвет

На сегодняшний день на рынке аренды загородного жилья представлены тысячи предложений по разным ценам.

Например, на одном из сайтов объявлений предлагается домик в Рузском муниципальном округе площадью в 40 "квадратов" и с двумя верандами, одна из которых включает в себя мангальную зону. Согласно описанию, он вмещает в себя до четырех гостей и при бронировании сейчас на 31 декабря – 7 января обойдется в 25,9 тысячи рублей.

"Все условия как в квартире", – сказано в объявлении.

Другой арендатор предложил дом площадью 65 квадратных метров с удобствами для пяти человек в Талдомском городском округе. Здесь есть две спальни, комната с кухней и санузел. На территории расположена баня на дровах и беседка с мангалом, все входит в стоимость аренды. Рядом – лес, река и пруды. При бронировании сейчас на период с 31 декабря по 7 января такой вариант обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

На те же даты недалеко от Серпухова есть домик площадью чуть более 41 квадратного метра, который стоит около 69 тысяч. Гостям доступны шесть спальных мест, оборудованная мангальная зона, уличный стол для большой компании и панорамные окна. С участка есть прямой доступ к воде, а поблизости расположены горнолыжные склоны.

Для желающих отметить праздник с размахом существуют более дорогие предложения. Например, почти за 319 тысяч рублей в Дмитровском городском округе сдается дом площадью 81 квадратный метр с верандой в дополнительные 20 "квадратов" и собственной детской площадкой. На территории оборудованы веранда со столом и стульями, мангальная зона для шашлыков и барбекю, костровая зона с чашей и отдельная калитка с выходом в дикий лес. Среди деревьев на отдельной террасе с зоной отдыха расположен банный чан с гидромассажем и подсветкой – он оплачивается отдельно и стоит 6,5 тысячи рублей.



На рынке даже представлен готический замок площадью 1 200 квадратных метров в Красногорске. Здесь есть 12 спален на 35 спальных мест и просторная гостиная, на территории расположены спа-зона с бассейном, джакузи, сауной и купелью, а также отдельный флигель с открытой верандой, зоной для танцев с барной стойкой и бильярдом, световой и музыкальной техникой. Замок окружен живописным ландшафтом реки Баньки, а на просторном участке с вековыми деревьями установлена уютная беседка с зоной барбекю.

В стоимость аренды включены постельное белье, бассейн на все время проживания, четыре часа сауны, бильярд и парковка. При необходимости можно отдельно арендовать банкетную мебель. На данный момент роскошь при бронировании на новогодние каникулы обойдется примерно в 970 тысяч рублей.

"Можно сэкономить до 50%"

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала Москве 24, что спрос на загородные дома традиционно растет на даты с 31 декабря по 2–3 января, а также на весь период новогодних каникул.

"Поэтому цены на наиболее востребованные объекты могут увеличиваться в полтора, в два и даже в три раза по сравнению с обычными выходными. Но это касается прежде всего популярных коттеджей с хорошей локацией, баней, сауной, бассейном, красивой территорией и возможностью комфортно разместить большую компанию. Однако иногда под общий шумок владельцы сильно поднимают цены на совсем скромные домики без удобств и остаются ни с чем. Не вся загородная недвижимость дорожает", – пояснила она.

По словам эксперта, в первую очередь стоимость зависит от расстояния до Москвы, транспортной доступности, площади дома, количества спален, санузлов, уровня ремонта, дизайна, наличия дополнительных удобств и даты заезда.

"Отдельная история – дома, рассчитанные на большие компании, потому что на Новый год их бронируют особенно активно. Поэтому качественных вариантов с несколькими спальнями, просторной гостиной и большой кухней становится все меньше, и некоторые гости бронируют их уже в сентябре. При этом собственники могут устанавливать минимальный срок аренды на праздничные даты, отдельные условия по залогу, уборке, проведению мероприятий. Это тот самый период, когда условия диктуют собственники, и некоторые делают это очень жестко", – добавила риелтор.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Тем, кто рассматривает Подмосковье, я бы рекомендовала обращать внимание не только на Рублево-Успенское и Рижское направления, которые традиционно востребованы у арендаторов с высоким бюджетом, но и на Дмитровское, Ярославское, Симферопольское шоссе и другие направления – в зависимости от того, откуда удобно добираться, какие развлечения нужны гостям, насколько важна близость к городу.

По ее словам, ориентировочно за аренду небольшого домика в Подмосковье за сутки придется отдать порядка 10–20 тысяч рублей. Комфортный коттедж для семьи или небольшой компании обойдется примерно в 20–50 тысяч рублей, а просторный дом с баней, бассейном и дополнительными опциями – в 50 тысяч и более. Отдельные предложения достигают 1,5 миллиона рублей в сутки. При этом в саму новогоднюю ночь цена заметно выше, а часть владельцев сдают объекты лишь на несколько дней либо сразу на весь праздничный период, подчеркнула Перескокова.



Аренда домов в Подмосковье на Новый год подорожала вдвое

"Первый совет для экономии – быть гибким по датам. Если есть возможность приехать 2–4 января и провести за городом несколько дней после новогодней ночи, выбор может оказаться гораздо шире, а стоимость ниже. Второй вариант – рассматривать дома не только в ближайшем Подмосковье, но и дальше, если нет проблем с дорогой. Сейчас есть отличные шоссе, например Симферопольское: это не модное направление, не безумно дорогое, но там есть прекрасные коттеджные поселки. Иногда дополнительные 20–30 километров пути позволяют найти более просторный дом за сопоставимые деньги", – отметила Перескокова.

Также можно выбрать отдых в соседних областях: Тульской, Ярославской, Владимирской, Калужской, что позволит сэкономить от 20 до 50%, рекомендовала специалист.

"Еще один вариант – заранее уточнить, что включено в цену: баня, бассейн, уборка, постельное белье, дополнительный гость, использование мангала могут оплачиваться отдельно. Тогда дешевое объявление может оказаться дороже более прозрачного предложения, где стоимость выше", – сказала риелтор.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Самое главное – безопасность сделки. Советую не переводить крупный задаток только на основании красивых фото и переписки в мессенджерах. Нужно обязательно проверить, существует ли объект, кто вправе сдавать его в аренду, запросить дополнительные снимки или видеопоказ онлайн. Сейчас это часто делается при демонстрации объектов загородной недвижимости. Лучше всего приехать на место, встретиться с собственником или его доверенным лицом, посмотреть документы, удостовериться, что все прекрасно, и тогда переводить аванс. Причем рекомендую безналичную оплату, чтобы был цифровой след и документ.

При этом не факт, что, озадачившись арендой сейчас, она будет выгоднее, поскольку на сегодняшний день цены достаточно высокие и собственники рассчитывают хорошо заработать.

"Если, скажем, 30 декабря хватать то, что осталось, будет скидка примерно в 30%. Но в эти сроки не будет большого выбора: останутся объекты либо с перегретыми, завышенными ожиданиями арендодателя ценами, либо с какими-то особенностями", – пояснила эксперт.

В договоре аренды она рекомендовала четко прописывать ответственность сторон.

"Кто, кому, когда, за что и на основании чего платит. Нужно прописывать правоустанавливающие документы – на основании чего человек владеет недвижимостью. Если собственников несколько, обязательно нужно прописать, что сдающий получил согласие остальных", – подчеркнула риелтор.

Также обязательно нужно прописать, что входит в стоимость аренды: баня, сауна, чан, бассейн, мангал, полотенца, белье, посуда, электричество, вода – и указать, кто делает уборку после праздника и за чей счет. Также следует указать форс-мажоры, например отказ от договора за определенные сроки до даты потенциального заезда, заключила Перескокова.

