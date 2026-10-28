28 октября, 17:54Спорт
Россиянин Медведев обыграл испанца Мериду на турнире АТР в Вене
Фото: ТАСС/IMAGO/Beautiful Sports Internati
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, обыграв испанца Даниэля Мериду.
Встреча закончилась победой Медведева со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Его соперником во втором круге станет британец Кэмерон Норри.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов уступил в матче первого круга турнира ATP в Вене испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу испанца.
Во втором круге соперником Алькараса станет победитель матча между грузином Николозом Басилашвили и австрийцем Юрием Родионовым.
Кроме того, и российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире ATP в Вене, уступив в матче первого круга американцу Томми Полу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2.