Рублев не вышел во второй круг теннисного турнира в Вене

Фото: ТАСС/AP/Achmad Ibrahim

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, уступив в матче первого круга американцу Томми Полу.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Пола, который был посеян на турнире под седьмым номером. Рублев, в свою очередь, выступал без номера посева.

Во втором круге американец встретится с итальянцем Лучано Дардери, который также не имеет номера посева.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев остался на пятом месте в обновленном рейтинге ATP. Рублев также сохранил свое место, оставшись на 22-й строчке.

Лидером рейтинга остался итальянский теннисист Янник Синнер с 10 450 очками. На второй позиции расположился спортсмен из Германии Александр Зверев с 9 750 баллами, а тройку замкнул испанец Карлос Алькарас, заработавший 5 610 очков.

