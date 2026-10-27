Актриса Моргунова призналась, что зарабатывала "копейки" на меховом производстве

Фото: vkvideo.ru/utiashevaliasan

Актриса, телеведущая и комик Екатерина Моргунова рассказала о низком заработке во время работы на меховом производстве в Пятигорске. Об этом она сообщила в выпуске программы "Дерзкая готовка" на платформе "VK Видео".

По словам артистки, она трудилась в компании по производству меховых изделий вместе с матерью. Моргунова призналась, что получала за свою работу "копейки".

Она объяснила, что медленно выполняла заказы, поскольку стремилась к высокому качеству. Из-за этого у нее часто возникали ссоры с матерью.

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал, что впервые заработал деньги, исполнив две песни на свадьбе в Новосибирске. По словам певца, он сам предложил выступить музыкантам, игравшим в кафе при кулинарии.

Также Басков поделился своим отношением к возрасту и отметил, что считает каждый день подарком, а впереди у него еще много интересного.