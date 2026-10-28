28 октября, 08:44Транспорт
Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе
Фото: Москва 24
Отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. Некоторое время авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Жуковский. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах.
Ранее Российский союз туриндустрии напомнил, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.