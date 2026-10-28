Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе

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Отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. Некоторое время авиагавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Жуковский. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах.

Ранее Российский союз туриндустрии напомнил, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.