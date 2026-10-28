Кабаны начали выходить к жилым домам и дорогам в Москве и Подмосковье

Кабаны стали появляться возле жилых домов, дачных участков и на дорогах Москвы и Подмосковья на фоне начала брачного сезона. Об этом сообщает канал Mash.

Пик гона у животных приходится на ноябрь и декабрь. В этот период самцы активно ищут самок и могут вести себя агрессивно. Одновременно кабаны ищут пищу перед зимой, в том числе на дачных участках и возле мусорных площадок. Их привычные маршруты пересекаются с дорогами и застроенными территориями.

Встреча с кабаном может закончиться травмами, так как животное способно развивать скорость до 40 километров в час и наносить удары клыками. Поэтому приближаться к нему ради фотографии или видео и пытаться прогнать не стоит. Особенно опасно подходить к самке с поросятами.

Водителям порекомендовали соблюдать осторожность на дорогах рядом с лесами и зелеными зонами. Если кабан выбежал на проезжую часть, нужно снизить скорость и дать животным пройти – за первым могут последовать другие, в том числе детеныши. Не следует сигналить вблизи кабана, резко объезжать его или выходить из машины ради съемки.

Ранее на фоне участившихся случаев выхода лосей на дороги Московского региона на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области установили световозвращающие фигуры животных. Осенью лоси становятся особенно активными из-за сезона гона, в этот период у них притупляется инстинкт самосохранения, и они чаще выбегают на проезжую часть. Только за время гона в 2026 году в регионе зафиксировали около 50 ДТП с дикими животными.