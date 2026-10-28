Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 09:34

Общество

Кабаны начали выходить к жилым домам и дорогам в Москве и Подмосковье

Видео: MAX/Mash

Кабаны стали появляться возле жилых домов, дачных участков и на дорогах Москвы и Подмосковья на фоне начала брачного сезона. Об этом сообщает канал Mash.

Пик гона у животных приходится на ноябрь и декабрь. В этот период самцы активно ищут самок и могут вести себя агрессивно. Одновременно кабаны ищут пищу перед зимой, в том числе на дачных участках и возле мусорных площадок. Их привычные маршруты пересекаются с дорогами и застроенными территориями.

Встреча с кабаном может закончиться травмами, так как животное способно развивать скорость до 40 километров в час и наносить удары клыками. Поэтому приближаться к нему ради фотографии или видео и пытаться прогнать не стоит. Особенно опасно подходить к самке с поросятами.

Водителям порекомендовали соблюдать осторожность на дорогах рядом с лесами и зелеными зонами. Если кабан выбежал на проезжую часть, нужно снизить скорость и дать животным пройти – за первым могут последовать другие, в том числе детеныши. Не следует сигналить вблизи кабана, резко объезжать его или выходить из машины ради съемки.

Ранее на фоне участившихся случаев выхода лосей на дороги Московского региона на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области установили световозвращающие фигуры животных. Осенью лоси становятся особенно активными из-за сезона гона, в этот период у них притупляется инстинкт самосохранения, и они чаще выбегают на проезжую часть. Только за время гона в 2026 году в регионе зафиксировали около 50 ДТП с дикими животными.

Читайте также


животныеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика