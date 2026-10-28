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28 октября, 10:13

Город

С января по сентябрь в Москве жители 217 домов получили квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по сентябрь 2026 года участники программы реновации завершили оформление документов на новые квартиры в 217 расселяемых домах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"При этом 190 из них уже полностью расселены, жители 27 зданий еще находятся в процессе переезда", – рассказал Ефимов.

Всего в этих зданиях проживали более 39,7 тысячи человек. После того как все участники программы переедут в новостройки, на месте демонтированных домов появятся современные жилые комплексы с детскими и спортивными площадками, а также получит развитие городская инфраструктура.

Наиболее активно процесс шел в третьем квартале: с июля по сентябрь список домов, где все жители получили квартиры, пополнился 90 адресами. За первое полугодие этот показатель составил более 120 зданий.

Лидером по числу полностью оформленных домов стал Северо-Восточный административный округ. Здесь новые квартиры получили жильцы 34 старых зданий – более 6,1 тысячи москвичей.

На востоке столицы договоры с департаментом городского имущества заключили участники из 31 дома – свыше 5,4 тысячи человек. В Юго-Восточном округе документы оформили все горожане из 26 зданий – почти 5,4 тысячи москвичей. Все они стали правообладателями жилья с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации.

Ранее в районе Черемушки утвердили проект жилого дома для программы реновации. Новостройка появится на улице Цюрупы, на земельном участке № 1. Общая площадь жилья в доме превысит 46 тысяч квадратных метров. Под заселение передадут квартиры с улучшенной чистовой отделкой и уже установленной сантехникой. Девять квартир приспособят для маломобильных жильцов.

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