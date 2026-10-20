Сергей Собянин встретился с новоселами по программе реновации в Новогирееве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Семья из района Новогиреево стала 300-тысячным получателем квартиры по программе реновации и получила в подарок автомобиль "Москвич". Ключи от машины новоселам вручил Сергей Собянин.

Юбилейным участником программы стал Артем Зарубеев с семьей. Собянин поздравил их с переездом и отметил, что за время реализации реновации новые квартиры получили уже 300 тысяч москвичей. В дальнейшем предстоит переселить еще около 700 тысяч человек.

Семья переедет в монолитный жилой комплекс на Свободном проспекте, построенный по индивидуальному проекту неподалеку от станции метро "Новогиреево". В доме четыре секции и 470 квартир общей площадью более 29 тысяч квадратных метров.

Жилье и места общего пользования отделали по Московскому стандарту реновации, а сам комплекс получил высокий класс энергоэффективности. Для жителей также создали безбарьерную среду, оборудовали детскую и спортивную площадки и зону тихого отдыха.

Всего в новостройку переедут 397 семей – 1 056 жителей четырех домов на Свободном проспекте и в Саперном проезде. В программу реновации в Новогирееве включили 72 дома, из которых предстоит переселить около 16,1 тысячи человек. В районе уже построили и передали под заселение шесть жилых комплексов, еще один возводят на Федеративном проспекте. Переселение затронуло жителей 21 дома, а программа выполнена почти на 30%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что программа реновации стала одновременно крупнейшим социальным и градостроительным проектом столицы. В рамках нее около 1 миллиона жителей переедут в комфортное жилье, а новые дома будут определять облик московских районов на многие десятилетия.